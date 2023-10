Il termoforo è un piccolo strumento che, in parole povere, consente di riscaldare parti del corpo per indurre un livello di tepore migliorando la costituzione o anche allievare il dolore che si potrebbe provare sulla schiena, ma anche sulla pancia, allo stomaco e similari. Il prodotto in genere ha un costo particolarmente elevato, ma grazie alle nuove offerte Amazon gli utenti possono vedersi scontare di molto il prezzo originario.

Il prodotto si concentra interamente in una fascia elastica, con tanto di velcro alle sue estremità, da annodare attorno all’area dolente che si desidera riscaldare. Il processo avviene grazie al collegamento della stessa fascia alla rete elettrica, può difatti essere scaldata con il cavo microUSB presente in confezione, per poi eventualmente essere messa a lavare direttamente in lavatrice.

Termoforo a basso prezzo disponibile su Amazon

Il prezzo di vendita è assolutamente vantaggioso più che altro per la possibilità di applicare un coupon importante sul valore originario di listino: si parte da 23 euro, ma inserendo il codice LZ8R6PQP nel carrello, potrete andare a spendere solamente 11 euro (link presente appena sotto).

Le dimensioni sono relativamente contenute, il prodotto raggiunge infatti soli 60 x 20 centimetri, diventando a tutti gli effetti adatto a qualsiasi persona. Sono impostabili ben 3 livelli di temperatura, utili sopratutto in proporzione al vostro livello del dolore, in caso di necessità è comunque implementata la funzione di spegnimento automatico, lo potrete utilizzare sull’addome, collo, schiena o anche le spalle, senza differenza alcuna.