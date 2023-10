Grandi passi in avanti verso un futuro più tecnologico e moderno in casa WhatsApp, proprio in questi giorni gli sviluppatori di Meta hanno a tutti gli effetti confermato un cambio radicale nel metodo di login alle chat dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

Fino ad oggi, infatti, nel momento in cui si effettuava l’accesso da un nuovo dispositivo, il consumatore si ritrovava costretto a dover sottostare alla autenticazione a due fattori, un meccanismo sicuro, che consisteva appunto nell’invio di un messaggio sul numero di telefono collegato, ma indubbiamente macchinoso e lento nell’esecuzione.

WhatsApp, ecco come si accederà alle chat

Per questo motivo WhatsApp ha deciso di adottare le cosiddette passkey, ovvero un sistema che permette di accedere alle chat andando a sfruttare quelli che sono i metodi classici di autenticazione del vostro smartphone: un PIN impostato preventivamente, l’impronta digitale o il riconoscimento del viso (2D o 3D che sia). Così facendo il consumatore che inserirà l’account sul nuovo device non dovrà fare altro che mostrare il proprio viso o inserire l’impronta, senza dover attendere la ricezione dell’SMS di conferma e simile.

Un piccolo passo in avanti verso un futuro più tecnologico e più sicuro, anche se va detto, tutto ciò non limiterà le truffe, le dovrebbe solamente rallentare, nell’attesa che i malviventi ideino un nuovo metodo per accedere ai nostri dati sensibili, per questo motivo non dovete mai e poi mai abbassare la guardia.