Se state cercando un laptop davvero pazzesco e con una scheda tecnica invidiabile da tutta la concorrenza, a prezzo conveniente, oggi è il vostro giorno fortunato.

Su Amazon abbiamo scovato il Samsung Galaxy Book 3 360 ad un prezzo davvero incredibile, scontato del 31%. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Samsung Galaxy Book 3 360 in offerta su Amazon

Entra subito in azione grazie all’immersivo display Full HD Super AMOLED. Vivi l’adrenalina di film e giochi grazie a colori vivaci, contrasto eccezionale e rapidi tempi di risposta. Divertiti finché vuoi grazie a una ridotta emissione di luce blu che protegge i tuoi occhi. Ottieni le migliori perfomance grazie al processore Intel Core di 13a generazione, con prestazioni super veloci e affidabili. L’architettura core ibrida ti consente di passare da un’attività all’altra rapidamente e di gestire carichi di lavoro elevati.

Con un peso appena inferiore a 1,5 kg, Galaxy Book3 360 15.6″ assicura un’intuitiva esperienza ibrida 2-in-1 in un formato leggero. Usalo come un potente laptop o attiva la modalità tablet per sfruttare appieno il touchscreen. Grazie all’ampia gamma di porte integrate, ottieni la versatilità che stavi cercando: HDMI, USB-A, USB-C, slot microSD e persino una porta Thunderbolt 4 per trasferimenti di file incredibilmente veloci a 40 Gbps. Senza alcun adattatore.

Completa la tua esperienza con la qualità e la chiarezza del sistema audio a due altoparlanti. Progettati insieme a Dolby Atmos, gli altoparlanti stereo migliorano il livello dei contenuti con straordinari dettagli sonori. La modalità Studio collabora con la fotocamera tramite funzionalità intelligenti, dall’AI Noise Cancelling avanzato, all’Auto Framing e agli effetti di sottofondo. Insomma, un prodotto da non perdere, soprattutto se è proposto a 1.098 euro invece di 1600 euro. Seguite questo link per acquistarlo su Amazon.