Con l’arrivo del nuovo modello, BMW i5, la Serie 5 si affaccia all’elettrico. Inoltre presenta una variante station wagon con la versione sportiva e un motore termico.

Rispetto al precedente modello la BMW Serie 5 (G60) è cresciuto visibilmente, specialmente in lunghezza, aumentando di quasi 10 cm. L’auto è lunga circa 5.06 m, larga 1.90m, con 3cm in più rispetto all’altro modello, e alta 1.52 m con un aumento di 3.5 cm. La carrozzeria esterna è caratterizzata da spigoli e tagli decisi per le sue superfici. La parte anteriore si presenta più aggressiva rispetto a tutte le altre, i fari sono più inclinati e assottigliati verso il centro. Le luci posteriori sono più larghe e sottili, parte integrante della carrozzeria caratterizzata da linee poco raccordate. La parte inferiore verniciata di nero creando il perfetto contrasto che definisce maggiormente il volume della cosa. C’è la possibilità di scegliere i colori esterni, sulla base dei colori speciali del catalogo BMW Individual. Inoltre, è possibile scegliere anche alcuni pacchetti estetici dedicati ai singoli allestimenti. Tra questi troviamo quello chiamato M Sport Pro, che si aggiunge alla serie MSport.

Gli interni della BMW Serie 5

Per le versioni benzina e diesel (con elettrificazione mild hybrid o ibrida plug-in) il bagagliaio della nuova BMW ha una capacità minima di 520 litri. Un valore allineato alla media delle altre berline.

Per quanto riguarda gli schienali posteriori questi si abbattono secondo lo schema 40/20/40. Inoltre, sono riscaldabili, con climatizzazione a 4 zone e dotata di bocchette sull’aria presenti sui montanti centrali.

Tutte le finiture interne sono di alto livello, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Infatti, i materiali utilizzati per sedili, volante, plancia e pannelli porta sono 100% vegani e non viene più utilizzata pelle di origine animale.

L’abitacolo è dotato di un progettato pannello di controllo. Il doppio schermo che unisce in un display curvo la strumentazione digitale da 12.3″ pollici e insieme il sistema infotelematico da 14.9″ pollici. Il sistema operativo è Linux che con la nuova generazione utilizzerà Android Open Source. Questo particolare sistema di infotainment permette agli utenti, mentre non sono alla guida, di visualizzare sugli schermi videogiochi utilizzando il proprio telefono come un controller e poter giocare come con le console a casa. Tutti questi aspetti influiscono sempre di più sul funzionamento della nuova BMW Serie 5, soprattutto quando si parla delle funzioni legate all’assistenza alla guida e la gestione dell’auto. Infine, la connettività, regolata da Android Auto e Apple car play, è senza fili e dotata di due antenne 5G (che possono diventare 4 se richiesto) per scaricare tutti i vari aggiornamenti.

Ultima menzione deve essere fatta ai tasti scorciatoia della schermata principale che aiuta a gestire diverse funzioni, come il climatizzatore e la gestione delle telefonate, senza nulla invidiare alle interfacce touch.

La Guida della Serie 5

La nuova serie è caratterizzata dalla motorizzazione 520i mild hybrid 48V, con un motore 4 cilindri 2.0 turbo benzina da 208 CV, 330 Nm e cambio automatico con 8 marce e un peso di 1.725 kg per il modello MSport. A questa viene affiancata ad altri due modelli con motorizzazione 520d mild hybrid 48V con un 4 cilindri 2.0 turbo diesel da 197 CV, 400 Nm e cambio automatico con 8 marce e trazione posteriore sDrive con un peso di 1.775 kg MSport, o a trazione integrale xDrive con un peso di 1.830 kg Msport.

Inoltre, c’è la motorizzazione 530e sDrive ibrida plug-in a trazione posteriore con un 4 cilindri 2.0 turbo a benzina da 190 CV – 450 Nm. Il peso è di 2.005 kg MSport, 0-100 km/h in 6.3 s, 230 km/h (140 km/h in elettrico). La batteria è da 19 kWh con ricarica AC da 7.4 kW che dona un’autonomia elettrica compresa fra 93 e 103 km.

Mentre l’altra ibrida plug-in è la 550e xDrive a trazione integrale, con un motore da 6 cilindri in linea 3.0 turbo benzina da 313 CV – 450 Nm e cambio automatico da 8 marce che mette a terra 489 CV e 700 Nm, con un peso di 2.155 kg (MSport), supportato dai 197 CV – 280 Nm forniti dalla componente elettrica, 0-100 km/h in 4.3 s, 250 km/h (140 km/h in elettrico), e la batteria da 19.4 kWh con ricarica AC da 7.4 kW con un’autonomia elettrica che è compresa tra 83 e 90 km.

In guida l’interfaccia del software di infotainment rende più veloce consultare le funzioni relative a navigatore, reparto audio e le impostazioni base dell’auto. Meno intuitivo invece è capire le impostazioni delle varie modalità di guida che sia da quella più rilassata ed efficiente a quella più sportiva.

La risposta di freno, acceleratore e in generale della trasmissione risultano meno morbide e lineari di quello che ci si aspetta. Però assistiamo ad un miglioramento quando si alza il ritmo di guida.

Tutte le curiosità

Come per le BMW della Serie7 anche per la Serie5 è possibile guardare le partite di calcio della Bundesliga in diretta, a macchina ferma. Se si è in movimento, invece è possibile ascoltare solo l’audio della telecronaca. Questa funzione per il momento è attiva solo in Germania, ma potrebbero essere stilati nuovi accordi anche con la Serie A in Italia.

Come accennato, la Serie è dotata anche di una versione elettrica. La i5 eDrive 40 dotata di motore elettrico posteriore, 340 CV, 400 Nm, con un’accelerazione 0-100 km/h di 6.0 s, 193 km/h di velocità massima, 2.130 kg e da 499 a 582 km di autonomia WLTP per la batteria con una capacità di 81.2 kWh. La più potente i5 M60 xDrive ha due motori elettrici con 601 CV, 795 Nm (820 Nm in modalità Boost o Launch Control), uno 0-100 km/h coperto in 3.8 s, con una velocità massima di circa 230 km/h, 2.305 kg e da 455 a 516 km di autonomia WLTP per la batteria con una capacità di 81.2 kWh. La potenza di ricarica in corrente alternata AC è di 11 kW e la potenza continua DC è di 205 kW, che si traduce da 10% a 80% in 30 minuti.

Per quanto riguarda il prezzo, il listino parte da 66.800 euro per la BMW 520i, 67.900 euro per la BMW 520d, 84.300 euro per la BMW 550e, 100.200 euro per la BMW i5 M60 xDrive, 72.300 euro per la BMW 530e ed infine 74.400 euro per la BMW i5 eDrive 40.