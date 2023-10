Il primo lancio dell’auto è avvenuto nel 2018 ed ha introdotto il concetto di Sport Avtivity Coupé. Con la seconda generazione, in arrivo sul mercato nel 2024, la X2 si presenta con dimensioni aumentate e con un profilo più marcato da coupé. Inoltre, per la prima volta l’auto sarà disponibile anche in una versione completamente elettrica, presentata con il nome di iX2.

Le dimensioni della nuova X2 raggiungeranno livelli molto più alti dei precedenti modelli: 4.554 mm di lunghezza (+194 mm), 1.845 mm di larghezza (+21 mm) e 1.590 mm di altezza (+64 mm). Inoltre, con l’aumento di spazio sarà possibile portare 5 passeggeri e le dimensioni del bagagliaio aumentano fino a raggiungere un volume di 560-1.470 litri sulle termiche e di 525-1.400 litri sull’elettrica.

La nuova BMW X2

L’aspetto esterno dell’auto cambia. La parte frontale presenta una mascherina di forma quasi esagonale, il cui contorno potrà essere illuminato. Il tetto invece crea una silhouette snella che la avvicina alle suv-coupé X4 e X6 della stessa azienda automobilistica. Nella parte posteriore, invece, sono in risalto i passaruota che risultano molto più marcati, così come i contorni delle luci posteriori, lo spoiler e la grembialatura posteriore.

All’interno invece il quadro strumenti, molto sottile, presenta un display curvo integrato grazie ad un bracciolo sospeso ad un pannello di controllo. Nella parte anteriore della consolle sono presenti due portabicchieri e un vano apposito per lo smartphone dotato di illuminazione indiretta e ricarica wireless. I sedili sono rivestiti in tessuto ed è presenta una variante traforata Veganza ed una in pelle trapuntata Vernasca. La BMW X2 sarà inoltre dotata di climatizzatore automatico bizona, quattro prese USB-C, navigatore BMW Maps, portellone posteriore automatico e volante sportivo in pelle. Inoltre, rispetto al modello precedente, aumenta il numero di sistemi di assistenza alla guida e di servizi digitali.

La X2 viene presentata in diverse varianti. La BMW X2 M35i xDrive, dotata di un motore da quattro cilindri da 2,0 litri in grado di erogare 300 CV e passare da 0 a 100 in 5,4 secondi. Mentre il resto della gamma è composto dalla X2 sDrive20i, con un motore da 1,5 litri, 3 cilindri a benzina mild hybrid da 170 CV; e dalla X2 sDrive18d, con un 4 cilindri diesel da 150 CV.

Nella sua versione elettrica la iX2 è dotata di due motori, uno per ciascun asse, che generano una potenza di 313 CV. Queste caratteristiche permetto all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi fino a raggiungere una velocità massima di 180 km/h. La sua batteria da 64,8 kWh garantisce un’autonomia di circa 417-449 km nel ciclo WLTP.