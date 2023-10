Ai giorni d’oggi il tema della sicurezza è uno di quelli più dibattuti. Quando si tratta di siti internet e piattaforme varie si è sempre a rischio, in balia di possibili attacchi informatici da parte di truffatori esperti. In una tale situazione proteggere i propri dati diventa sempre più difficile.

La sicurezza è fondamentale per tutti gli utenti e Android questo lo sa. Con l’autenticazione tramite l’uso di passkey il sistema promette una maggiore sicurezza a prova di truffatori. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile a breve, vediamo insieme i dettagli che caratterizzano il nuovo aggiornamento. Tutti gli sviluppatori di app e piattaforme online sono incentrati sulla sicurezza dei dati sensibili dei propri utenti

Lo sappiamo, nonostante i continui rischi e le truffe sempre più diffuse tutti (o quasi) gli utenti sono portati a conservare sui propri smartphone i loro dati personali, anche quelli molto importanti. Questo sicuramente può essere utile per tenere a portata di mano tutti i dati necessari, accessibili in qualsiasi momento, ma così finiscono per essere più facilmente alla portata dei truffatori sempre in agguato. È dunque importante evitare che questo accada. A tal proposito, non è un caso che WhatsApp abbia annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per la piattaforma di messaggistica incentrato proprio sul sistema passkey per l’autenticazione e l’accesso alla propria app.

Nuovo sistema di sicurezza per WhatsApp

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di adottare, sulla scia del sistema Android, la tecnologia delle passkey. Questo sistema consiste in una sorta di password con dei veri codici crittografati in un formato numerico che viene associato ad ogni dispositivo. Questi particolari codici possono essere utilizzati solo dal proprietario del profilo WhatsApp e di quel determinato smartphone. In questo modo l’utente in questione sarà il solo ad avere il pieno controllo ed accesso alla piattaforma di messaggistica istantanea.

Sono sempre di più le piattaforme che stanno adoperando il sistema delle passkey per garantire una maggiore sicurezza ai propri utenti. Possiamo immaginarla come una vera chiave di accesso, generata dopo una forma di autenticazione che può avvenire con l’impronta digitale, con lo sblocco facciale o l’inserimento di un PIN. Bisogna ricordare che le passkey sono mutevoli, non sono mai le stesse e continuano a cambiare per garantire maggiore sicurezza. Infatti, l’uso della stessa password può portare ad utilizzare sempre lo stesso codice “abituale” vanificando così il sistema di protezione.

Il sistema per il momento è ancora in fase di sperimentazione per la versione Beta di WhatsApp, ed è probabile che verrà introdotto in maniera graduale su tutti i dispositivi non appena l’aggiornamento sarà pronto per il rilascio.