Possiamo dire che Lamborghini è in fase di transizione, scardinando alcune tradizioni del passato per raggiungere l’innovazione del futuro. Appena qualche anno fa è stato svelato il SUV Urus ed ora è in arrivo la sua versione Plug-In Hybrid. Quindi la nota azienda emiliana aperto le porte ai SUV, ma le novità non si limitano a questo. Secondo quanto riportato, infatti, presto Lamborghini arriverà anche al settore elettrico rilasciando Lanzador, ovvero il SUV elettrico svelato nella sua versione concept proprio in questo periodo.

Ora Urus è protagonista di un’opera di turning eccezionale da parte di casa ABT, il più famoso elaboratore dei modelli del gruppo Wolfsburg. Questo, facendo squadra nel DTM con Audi è riuscito a vincere anche tantissimi titoli e dando spettacolo in questo campionato.

Arriva il nuovo SUV Lamborghini

Il nuovo ABT Urus, denominato Scatenato, è stata definita una delle migliori opere mai realizzate. Le prime rilevanti modifiche che sono state apportate per questo modello riguardano il motore, un 4.0 V8 biturbo che aveva toccato la potenza massima di 666 cavalli, ma che erano stati giudicati insufficienti dagli esperti della ABT. Una serie di successivi ritocchi sul reparto dell’elettronica ha portato ad un aumento di 144 cavalli, portando così il motore ad avere la spinta massima a quota 810.

Anche il lato aerodinamico è stato sottoposto ad una serie di migliorie così da fornire migliori prestazioni anche per le auto stradali. Per quanto riguarda la parte anteriore invece, si è assistito all’aggiunta di uno splitter sportivo nelle sue forme, dettaglio che rende l’auto visivamente più aggressiva ed incollata al manto stradale. Sono state aggiunte anche delle nuove minigonne che aumentano la downforce.

Uno dei dettagli di maggior rilievo, segreto di ABT, è sicuramente il risparmio di peso sui nuovi modelli. Questa caratteristica è garantita dall’uso della fibra di carbonio, sul cofano, attorno alle ruote, negli specchietti ed anche sul guscio dei sedili, oltre che sul cambio e nella plancia. Questo fa si che l’auto acquisti sempre di più caratteristiche tipiche di quelle da corsa. Sembra quasi dunque che si stia parlando di un’auto da corsa che è stata omologata per uso stradale.

Altri dettagli fanno ben sperare per quest’auto. Urus è dotata di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. Performance decisamente rilevante per un SUV. Non si sa ancora nulla sulla velocità massima, ma sicuramente supererà il muro dei 300 km/h.