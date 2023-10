L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha dalla sua parte un fantastico catalogo di offerte mobile pronte per tutti i suoi nuovi clienti. Una delle offerte più interessanti è Kena 5,99 100 GB Promo TOP. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare a breve. L’operatore, però, ha da poco deciso di prorogarne ulteriormente la sua disponibilità. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Kena Mobile proroga la disponibilità della sua super offerta mobile low cost con 100 GB

L’offerta di Kena Mobile, Kena 5,99 100 GB Promo TOP, sarà ancora disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, la disponibilità di questa offerta sarebbe dovuta terminare, ma ora sarà ancora disponibile per i nuovi clienti dell’operatore.

In particolare, Kena Mobile ha deciso di rendere disponibile questa super offerta fino al prossimo 24 ottobre 2023. Il bundle di Kena 5,99 100 GB Promo TOP include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Tutto questo ad un costo di appena 5,99 euro al mese.

Ricordiamo che questa super offerta low cost è riservata a tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici: Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.