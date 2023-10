Il colosso Pandora è circa una decina di anni che ci permette di collezionare ricordi grazie ai propri charm intercambiabili su braccialetti e collane.

Il marchio è un’azienda danese di produzione e distribuzione di gioielleria. Pensate che su Amazon è disponibile il portachiavi per soli 10 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Portachiavi Pandora a soli 10 euro su Amazon

Pandora è nota per i suoi braccialetti con ciondoli personalizzabili, anelli di design, collane e orologi, attualmente quest’ultimi fuori produzione. L’azienda ha un sito produttivo in Thailandia e commercializza i suoi prodotti in più di 100 paesi in sei continenti con più di 7 000 punti vendita.

Le vendite dei gioielli Pandora ebbero inizio in Europa, estendendosi all’America settentrionale nel 2003. L’azienda aprì vari concept stores prima di proporre un proprio modello di franchising, che iniziò in Australia nel 2009. L’azienda è presente in cento paesi ed impiega oltre 9 000 persone. Insomma, è un colosso ormai presente in tutto il mondo.

Sulla piattaforma Amazon, attraverso questo link, potrete portarvi a casa il bellissimo portachiavi con cuore in argento per soli 10 euro. Cosa aspettate?!