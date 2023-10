Le novità dei social in quest’ultima parte dell’anno non sono certamente mancate. L’ingresso di Elon Musk nel settore dei social ha portato a grandi novità anche per i portali di casa Zuckerberg. Per inseguire le mosse del magnate americano e del suo portale X (ex Twitter), Meta ha da poco lanciato un nuovo portale, figlio di Instagram, il cui nome è Threads.

Threads di Instagram, i numeri già sono da flop

Threads fatto il suo esordio sul web lo scorso mese di luglio, con numeri che sono parsi subito incoraggianti per gli addetti ai lavori. Ben 10 milioni di utenti hanno perfezionato la loro iscrizione al portale di Instagram nelle ore successive al suo lancio.

Il successo di questo nuovo portale di Meta è però durato poco, talmente poco che in molti ora già gridano al flop. A mesi dalla sua data di lancio, Threads presenta interazioni più che dimezzate rispetto al momento dell’esordio e la metà dei profili iscritti non ha ora una costante attività sul portale.

A pesare sull’insuccesso del portale di Instagram sarebbero le somiglianze comuni tra questa nuova piazza virtuale ed X. In linea con quanto possibile sul social di Elon Musk, anche gli utenti di Threads possono scrivere posto non più lunghi di 500 caratteri, allegando a questi anche foto e video, di durata massima pari a 5 minuti. Gli utenti inoltre possono anche commentare post di amici e followers ed attraverso la sezione “Consigliati”, in linea con quanto previsto su Instagram o anche su Facebook, è possibile comunicare con nuove persone.