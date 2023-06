Facebook, ecco come aumentare la sicurezza con alcuni trucchi

Purtroppo ad oggi la sicurezza non è mai troppa, soprattutto quando si usano i dispositivi mobili collegati al mondo del web. Più utenti, in particolar modo quelli meno esperti, finiscono per cadere in alcuni tranelli che molte volte possono portare a conseguenze catastrofiche. Tutto ciò succede soprattutto da quando esiste il mondo dei social, dei quali Facebook è il re incontrastato.

Proprio per quanto concerne il celebre social network, bisogna stare molto attenti visto che è disponibile per miliardi di persone. Purtroppo non esiste un mondo ideale nel quale tutti coloro che utilizzano Facebook sono persone corrette e leali ed è proprio per questo motivo che bisogna prendere le dovute precauzioni. Bisogna infatti difendere al meglio il proprio profilo, visto che equivale ad un documento di identità. Tutto questo è necessario per tenere al sicuro i propri parenti, i propri ricordi ma anche i propri amici.

Facebook: ecco alcune mosse per rendere il proprio profilo più sicuro

La prima cosa da fare all’interno di Facebook è quella di andare nelle impostazioni, più precisamente nella pagina “sicurezza e accesso“.

Ci sono vari aspetti da regolare, come la password che deve necessariamente soddisfare gli standard di sicurezza. Bisogna utilizzare un codice non usato altrove, verificando ogni tanto che non sia stato violato, magari servendosi dei portali dedicati.

Bisogna attivare inoltre l’autenticazione a due fattori, la quale può essere utilizzata sia con un SMS che con Google Authenticator. Non dimenticate in fine di attivare le notifiche per ogni accesso nuovo compiuto, in modo da essere al corrente se qualcuno dovesse intrufolarsi nel vostro profilo Facebook.