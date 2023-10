I team di Level Infinite e LightSpeed Studios hanno rilasciato un nuovo grande update per Undawn. Il titolo free-to-play open-world survival RPG si aggiorna con l’introduzione di Island of the Mist.

I giocatori potranno divertirsi con una nuova mappa, una nuova storyline, sfide avvincenti e una serie di eventi esclusivi. Come mostrato su YouTube con il trailer di lancio, la nuova area di gioco sarà caratterizzata da una nebbia impenetrabile che renderà l’esplorazione sempre più complicata.

Per sbloccare la nuova mappa “Aurich Island”, i giocatori dovranno raggiungere il livello 90. Solo dopo questo traguardo si potrà visitare l’area composta da una città, un impianto di depurazione e una base di ricerca.

L’esplorazione dell’area sarà legata ad una nuova storyline che permetterà di scoprire le ragioni della catastrofe che ha colpito l’area. Dopo aver decifrato le informazioni contenute nel Laboratorio VENUS e nella Base Militare Hela, i giocatori Undawn verranno inviati proprio su “Aurich Island” per scoprire i segreti che nasconde. La nebbia sarà un’ulteriore sfida che renderà difficile districarsi tra le strade e i misteri dell’isola.

Tra le novità di gameplay che il nuovo update di Undawn porta con se ci soano anche le Solo Challenge Strongholds. Al fine di scoprire i segreti di Misty Island bisognerà affrontare le sfide “Infested Sewage Treatment Plant” e “Sunken Dolan Town”.

Non mancheranno anche i Weekly Dungeon come lo “Snowy Hunting Grounds” che permetterà a squadre di 3 o 4 persone di lanciarsi in nuove sfide. Il livello minimo è 35 per poter affrontare questa challenge.

Inoltre, sono state introdotte le nuove Group PVE Gameplay che permetteranno ai giocatori di liberare aree assediate dai mostri. Il debutto è atteso all’inizio di novembre. Infine, sarà possibile cimentarsi nella Rory’s Music Dreams e raccogliere ogni giorno 5 tipi di componenti per aiutare Rory e ricevere speciali ricompense. L’evento di Halloween invece sarà Trick or Treat! The Halloween-themed event dedicato alla community che potrà sfilare in costume e festeggiare insieme.

Il team di sviluppo di Undawn ha lavorato sodo per potare tanti contenuti unici ed esclusivi sul titolo e tante altre modalità di gioco arriveranno in futuro.