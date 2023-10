Il mese scorso molte regioni italiane, in giorni differenti, hanno ricevuto il tanto chiacchierato avviso di IT-Alert su tutti i cellulari.

Ma cos’è IT-Alert e a cosa dovrebbe servire? IT-Alert è semplicemente un avviso, un sistema di allerta nazionale, che appunto dovrebbe allertare i cittadini in caso di pericolo a livello nazionale oppure legato a una particolare zona del territorio italiano.

Il funzionamento è semplice. In caso ci fossero dei pericoli o emergenze tipo eruzioni vulcaniche, inondazioni o brutte precipitazioni l’avviso, insieme a un messaggio di testo, suonerà su tutti i cellulari appartenenti ai cittadini della zona interessata permettendo quindi un pronto intervento di fronte a rischi di diverso tipo.

L’avviso è un sistema molto utile ma ricordiamo che non può suonare per avvisare dell’arrivo di un terremoto poiché si tratta di eventi che non si possono prevedere.

Purtroppo c’è chi sta sfruttando IT-Alert per truffare i malcapitati e sottrarre loro del denaro dal proprio conto corrente.

Attenzione alla falsa app di IT-Alert: è una truffa

La Polizia Postale ha ricevuto diverse segnalazioni di una truffa ai danni di ignari cittadini che hanno ricevuto dei messaggi falsi.

Il testo dei messaggi e delle email ricevute dalle vittime è il seguente: ‘A causa della possibile eruzione di un vulcano potrebbe verificarsi un terremoto nazionale. Scarica l’app per tenere d’occhio se la regione potrebbe essere colpita.’

La protezioni civile avvisa che non esiste nessuna applicazione di IT-Alert e che questa altro non è che una truffa bella e buona.

Infatti l’applicazione nasconde un brutto malware che una volta scaricato sul vostro smartphone sarà in grado di accedere alle vostre informazioni personali e anche ai dati dei conti bancari, sottraendo del denaro.