Gli smartphone rugged sono poco conosciuti e molti potrebbero pensare che siano anche appartenenti solo ad un pubblico di nicchia. I dati delle vendite degli ultimi mesi mostrano però tutt’altro risultato. I rugged sono infatti sempre più richiesti. Uno degli ultimi modelli presenti sulla piazza è il Dogee V31 GT, un dispositivo dalle capacità altamente tecnologiche ed innovative e avente in dotazione una speciale termocamera. Dalle caratteristiche incredibili, che fra poco scopriremo, già si può comprendere come questo si distingua dagli altri device della categoria.

Prima di addentrarci nel V31 GT, facciamo una breve spiegazione per coloro che non sono avvezzi a tale tecnologia.

Cos’è uno smartphone rugged

Uno smartphone rugged, come suggerisce il termine inglese, è un dispositivo “robusto” ideato per sopravvivere alle condizioni più difficili, come alle temperature estreme o agli ambienti polverosi, alle cadute e all’acqua. Questi cellulari vengono usati perlopiù da coloro che lavorano nei cantieri, vicino a fonti d’acqua o nelle fabbriche ricche di polvere. In pratica, in tutti i luoghi dove il rischio di danneggiamento è molto più elevato, lo smartphone rugged riesce a mantenersi intatto. Anche le persone che amano svolgere trekking, o altre attività avventurose, possono trovarli estremamente utili: dovunque vadano non dovranno preoccuparsi che il dispositivo si rompa. Inoltre, il rugged può essere anche apprezzato dalle persone che non prestano molta attenzione ai loro dispositivi o che sono semplicemente molto sbadate.

Design e Materiali del Dogee V31 GT

La confezione del rugged V31 GT presenta al suo interno le diverse componenti per il funzionamento del cellulare. Come prima cosa c’è il dispositivo, poi il caricabatterie con il cavo, il manuale dell’utente e altre due schede informative. una pellicola protettiva, gli accessori per la protezione dello schermo, il certificato per il valore SAR, Il Doogee V31 GT è Uno smartphone dal design imponente.

Come molti rugged, possiede un telaio laterale realizzato in alluminio con bordi rifiniti in gomma. Questi ultimi permettono al dispositivo di resistere alle cadute anche da grandi altezze, attutendo l’urto. La sezione posteriore è ugualmente ben studiata e caratterizzata da differenti materiali. Nel centro troviamo il logo in plastica ed ai lati due inserti creati in fibra di carbonio che donano allo smartphone un look più moderno.

La fotocamera possiede invece una cornice in alluminio. Il design complessivo rende il V31 GT un piccolo diamante: resistente e capace di non passare inosservato. Il display è attorniato da un bordo molto sottile ai lati. In alto e in basso si trovano invece quattro altoparlanti stereo per donare un’esperienza audio senza precedenti. Sul lato destro, accanto ai tasti per la regolazione del volume, vi è il sensore biometrico. Mentre, al lato opposto c’è un particolare pulsante programmabile e lo slot dove va inserita la SIM e la micro-SD per l’estensione della memoria del dispositivo. Lo slot può essere utilizzato per ospitare due SIM in contemporanea oppure una SIM e una microSD.

Lo schermo è grande 6.58 pollici, ha una risoluzione Full HD ed un refresh rate che raggiunge i 120 Hz. Quest’ultimo valore rappresenta una grande miglioria dei display della categoria rugged, il quale solitamente vanno dai 60 ai 90 Hz. Questa caratteristica è tipica anche di altri modelli Dogee, il che rende l’azienda una vera e propria esperta del settore. I colori sono resi altamente vividi dalla retroilluminazione uniforme. Vi è poi il rilevatore di impronte digitali per lo sblocco, che può essere sostituito o unito al riconoscimento facciale.

Il Doogee V31 GT possiede differenti certificati che ne attestano la resistenza: il MIL-STD810H, il IP68 e il IP69K. Gli vanno ad attestare la durezza e la durabilità. Il colore del dispositivo va dal grigio metallico dell’alluminio al nero. Il peso è di 390 grammi, superiore ai classici smartphone ma giustificato dalla presenza di una batteria dalla potenza di ben 10.800 mAh.

Fotocamera e hardware

Analizzando il Doogee V31 GT, la prima cosa che si nota è la presenza di una completa configurazione fotografica. La prima lente e da 50 megapixel e un’apertura di f/1.8 con solo un flash led posizionato nella parte posteriore. La seconda è una Night Vision da 24MP Sony, Mentre la terza è una lente Fusion da 8 MP. Per quanto riguarda il suono, questo è ben definito grazie alla presenza dei 4 audio-parlanti. La vibrazione è molto potente, utilissima negli ambienti rumorosi. Non ci si preoccuperà mai più di poter perdere una chiamata importante.

Visione Notturna

Grazie a questo sistema, lo smartphone riesce a catturare ogni sfumatura di colore creando immagine nitide e definite. Il meglio di sé lo mostra durante la notte o in condizioni di scarsa illuminazione. Il V31 GT ottiene con facilità scatti incredibili, anche nel buio più totale. Per quanto riguarda i video, lo smartphone registra in 4K a 30 fps.

Il Doogee V31 GT possiede un processore Mediatek Dimensity 1080 a 6nm, di tipologia octa-core avente fino a 2.6GHz di frequenza. Ha una RAM LPDDR4X da 12GB di (espandibili fino ad arrivare complessivamente ai 20GB) e storage UFS 2.2 dalla capienza di 256GB (anch’essi estensibili fino a ben 2TB con l’ausilio della SD). Tali specifiche non sono facilmente trovabili nei rugged. I produttori hanno impiegato i loro sforzi nel creare un hardware di fascia alta, simile agli smartphone più conosciuti.

2. Termocamera

Il Doogee V31 GT Offre così performance senza limiti: può essere usato per giocare o per navigare con prestazioni eccellenti. Particolarità del dispositivo è la termocamera, su cui l’azienda ha investito molto. Riesce ad effettuare misurazioni tali da rilevare una temperatura biologica che va dai 30 ai 45 °C con una precisione del ±0.5°C.

Le misurazioni industriali, invece, riescono a raccogliere dati dai -15° ai +150°, mantenendo un’accuratezza del ±2.0 °C. Questi valori rendono il V31 GT molto utile per chi effettua valutazioni nei canteri. Inoltre, la valutazione termica arriva fino ad una distanza di 1000m.

Connettività

Il rugged Doogee V31 GT ha una connettività completa sotto ogni forma. Supporta le reti fino al 5G, il Wi-Fi 6, il GPS con banda doppia L1+L5 ed anche l’NFC per effettuare i pagamenti con semplicità e velocità.

Autonomia senza limiti del rugged Doogee V31 GT

La batteria da 10800 mAh in ioni di litio rende l’autonomia del Doogee V31 GT straordinaria. Il cellulare dura, usandolo in maniera moderata, anche tre giorni e mezzo. Se lo si usa smodatamente, riesce a resistere due giorni con una sola carica. Quest’ultima è incredibilmente veloce: raggiunge il 55% in mezz’ora e il 100% in circa un’ora.

Software del dispositivo

Il Doogee V31 GT possiede un sistema operativo Android 13 e patch aggiornate di sicurezza per garantire la massima affidabilità. L’interfaccia è semplice e funzionale, studiata per rendere lo smartphone facilmente usabile da tutti gli utenti.

Il software è il medesimo di altri modelli. La società ha preferito concentrarsi sull’hardware, lasciando le stesse funzionalità invariate rispetto ai precedenti. Non ha opzioni particolarmente innovative, la composizione è piuttosto basilare. Inoltre, si tratta di un software già presente in modelli precedenti della Dogee: pratico, ma certamente migliorabile.

Prezzo del Rugged Dogee V31

Sul sito ufficiale, il rugged Dogee V31 è in vendita a 507,28$, a cui fanno aggiunte le spese di spedizione e di dogana. Il rugged è anche acquistabile su Amazon (anche con spedizione Prime) al prezzo di 699,99€. Ora, alcuni potrebbero pensare che il prezzo sia elevato, ma in realtà rispecchia perfettamente le ottime prestazioni del dispositivo.

Altri modelli della Dogee, come il V30, potrebbe sembrare ad una prima occhiata molto simile, ma in realtà le specifiche sono nettamente differenti. Lo stesso vale per i cellulari di altre società. Non fatevi abbindolare dai costi dell’OUKITEL WP28 o CUBOT Kingkong 9 Rugged (rispettivamente a 209,99€ e 269,99€) sono di tutt’altra categoria

Pro e contro

Prima di tutto, in quanto rugged, come punto a favore c’è la robustezza del dispositivo. Il design studiato nei dettagli rende il Doogee V31 molto resistente. Non ci saranno graffi sul display neanche se dovesse cadere sulla ghiaia. Inoltre, anche se dalla struttura importante, i colori e le linee sono facilmente apprezzabili da chiunque. La batteria poi è una vera chicca. Non si troverà facilmente uno smartphone che eguagli gli stessi livelli di autonomia. L’hardware è ben costruito e la memoria estensibile permette di conservare un numero elevato di dati senza alcuna difficoltà.

Altro pro è poi la termocamera. Sicuramente è uno strumento di nicchia, ma questo non vuol dire che non possa essere usato per una lettura della temperatura della propria abitazione e dei sistemi elettrici. Ultima c’è la fotocamera, il cui vero potenziale si nota soprattutto la notte. Se siete amanti delle escursioni al buio, l’unione della termocamera e della camera classica vi forniranno performance pazzesche. Potreste anche fare la scoperta del secolo!

Dato che la perfezione non esiste, ci sono comunque dei piccoli lati negativi nel dispositivo. Sicuramente il software potrebbe essere modificato e implementato. La fotocamera ha sì ottime prestazioni con poca illuminazione rispetto ai classici cellulari, ma alla luce presenta qualche difetto. Riesce a catturare con precisione le immagini, tuttavia l’esposizione è tendenzialmente fredda. Ultimo fattore è dato dal rumore e dalla potenza della vibrazione. Questo, in vero, potrebbe essere sia un pro che un contro, dipende molto dalla percezione e dalla preferenza personali.

Considerazioni Finali: perché scegliere il rugged Doogee V31 GT

Per chi cerca uno smartphone rugged o comunque un dispositivo destinato a resistere nel tempo, il Doogee V31 è sicuramente un’alternativa validissima da prendere in considerazione. Il design rende questo modello, non solo interessante e moderno per la categoria, ma anche quasi indistruttibile. La batteria così potente è di certo un altro motivo per cui dovreste investire e acquistarlo. Bisogna tener conto che, anche se il prezzo è di circa 500 euro, dovrete sostituirlo dopo anni ed anni.

Se poi siete persone che lavorano nel settore edilizio, o anche solo proprietari di immobili, la termocamera è per voi uno strumento immancabile. Con il suo utilizzo si possono individuare cortocircuiti o danneggiamenti negli impianti elettrici o idraulici prima che si trasformino in problemi seri, quali possibili incendi. La cosa migliore? È che vi entrerà in tasca. Basterà solo il proprio smartphone, non ci sarà bisogno di portare con sé tutte le solite attrezzature.

Anche se non rientrate in questa utenza, ma semplicemente fate cascare il cellulare con una frequenza pari ad un battito di ciglia, allora vi consigliamo caldamente di acquistare questo rugged.

Il V21 GT è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale.