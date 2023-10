Se sei un cliente Iliad o MVNO puoi ricevere ogni mese Giga illimitati a un prezzo stracciato. La nuova offerta WindTre GO Unlimited Easy Pay è stata recentemente introdotta dal gestore nel suo listino di offerte operator attack, la sua attivazione è quindi riservata a una fascia ristretta di nuovi clienti.

WindTre GO Unlimited con Easy Pay: scopri come ottenere la nuova offerta!

L’offerta WindTre GO Unlimited con Easy Pay è può essere attivata esclusivamente dai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile e CoopVoce.

I clienti in questione hanno la possibilità di accedere al sito ufficiale dell’operatore per procedere con l’acquisto della nuova SIM e l’attivazione di una delle cinque offerte proposte da WindTre.

Se considerati i vantaggi previsti e la spesa di rinnovo necessaria per poter usufruire dei suoi contenuti, la WindTre GO Unlimited con Easy Pay è sicuramente la tariffa più conveniente. Il gestore permette di ottenerla a un costo mensile di soli 9,99 euro e permette di ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione

L’offerta in questione necessita del pagamento del costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto ma i clienti possono scegliere di optare per la variante con addebito su credito residuo. In quest’ultimo caso, però, sarà necessario andare incontro a una spesa di 10,99 euro al mese.

I clienti meno esigenti potranno consultare il listino e richiedere una delle varie offerte presenti, tra queste la WindTre GO 150 M Easy Pay, che prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e include 150 GB di traffico dati.