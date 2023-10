L’operatore telefonico Vodafone è uno dei più affidabili in Italia e molti utenti vorrei infatti attivare una delle sue offerte di rete mobile. L’ipotesi propone spesso delle super offerte, tra cui quelle della gamma Vodafone Bronze e Vodafone Silver. In questi ultimi giorni, in particolare, i nuovi clienti potranno attivarle ad un ottimo prezzo anche presso alcuni negozi fisici aderenti.

Vodafone Bronze e Silver, super offerte ora disponibili anche nei negozi

Tra le offerte più apprezzate del noto operatore telefonico Vodafone ci sono senz’altro quelle della gamma Vodafone Bronze e Silver. Come già detto in apertura, in questi giorni queste offerte saranno attivabili in edizione limitata anche presso alcuni negozi fisici aderenti.

In particolare, queste offerte sono rivolte ai nuovi clienti che però richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici. L’offerta mobile Vodafone Silver viene al momento proposta in due versioni. La prima di queste ha un costo di 7,99 euro al mese. Nello specifico, include ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.

La seconda versione di questa super offerta, invece, ha un costo leggermente più alto di 9,99 euro al mese. Gli utenti potranno quindi usare 150 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 4G e rimangono sempre inclusi minuti ed SMS senza limiti. C’è poi l’offerta Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende sempre minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati.