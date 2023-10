Un iPhone 15 Pro UFO Collection è in arrivo, ha frammenti di meteoriti

Noto per tutte le sue creazioni che si basano sul lusso, Caviar fa ancora una volta parlare di sé. Se l’anno scorso era stato il momento di un iPhone 14 Pro Max con all’interno integrato un orologio di casa Rolex, ci sarebbe un nuovo capolavoro di cui discutere proprio oggi.

Si tratta della nuova UFO Collection, la quale vede protagonista il nuovo top di gamma del 2023 prodotto da Apple, ovvero l’iPhone 15 Pro. Sono tre i modelli in questione che si distinguono tra 15 Pro e Pro Max.

iPhone by Caviar, ecco i 15 Pro e Pro Max customizzati alla grande

C’è una versione più costosa che prende il nome di “Astral“, la quale mette in mostra una scocca in titanio che vanta un’incisione stilizzata raffigurante la Via Lattea realizzata in oro 24 carati.

Proprio al centro dell’opera d’arte c’è un diamante nero che misura 2 millimetri. Sul retro del dispositivo ci sono anche dei frammenti che provengono dalla Luna, da un meteorite e da Marte. Per quanto riguarda il meteorite, si tratta di uno dei più antichi al mondo, ovvero quello trovato in Svezia nel 1906.

C’è poi il modello “Alien“, anche in questo caso con la scocca in titanio con in bella mostra un teschio alieno tridimensionale. Questo è stato realizzato in titanio e rivestito poi in PVD. Gli occhi del teschio sono stati realizzati con i frammenti del meteorite Murchison.

Infine ecco l’ultimo modello, ovvero lo “Starship“. Creato sempre in titanio, mostra una rappresentazione molto futuristica che va a ricordare lo Star Destroyer di Star Wars.

Il primo modello è limitato a 24 unità, mentre il secondo a sole 15. L’ultimo invece mostra più disponibilità con 99 pezzi. I prezzi possono raggiungere anche 9000 $ in base alla variante scelta e alle dimensioni del taglio di memoria.