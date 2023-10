La sfida che vi presentiamo oggi è un gioco enigmistico particolarmente divertente, il puzzle.

L’ immagine in evidenza, potrebbe essere descritta come una sorta di tabella fatta di lettere intrecciate tra loro, dalla cui combinazione (verticale, orizzontale o diagonale) è possibile trovare parole di senso compiuto.

I puzzle, più comunemente conosciuti come crucipuzzle, oltre ad essere un delizioso passatempo, rappresentano anche un ottimo allenamento per la mente.

Si tratta di esercizi che, anche se svolti per appena dieci minuti al giorno, aiutano a mantenere il cervello attivo e sempre al top delle sue prestazioni.

In quanto, consentono di testare e mettere alla prova le proprie competenze e le capacità di problem solving,

Un puzzle per la mente: Trova la parola nascosta

Nel puzzle mostrato, si nasconde una parola in particolare che dovrete riuscire a trovare in soli 10 secondi.

La parola in questione è BUSY.

Ma attenzione, non è così semplice come si potrebbe pensare.

Di seguito, vi lasciamo alcuni consigli utili che potete seguire:

Non fatevi distrarre dai forti contrasti di colore , sono la principale causa di disattenzione;

, sono la principale causa di disattenzione; Concentratevi prima sull’immagine in generale e poi ispezionate attentamente tutti gli angoli;

Provate prospettive differenti , allontanatevi o avvicinatevi allo schermo, testate tutti i possibili punti di vista;

, allontanatevi o avvicinatevi allo schermo, testate tutti i possibili punti di vista; Scrutate tutti i dettagli!

tutti Tanta, tanta pratica e allenamento!

Inizialmente potrete comunque avere qualche difficoltà, ma non vi scoraggiate.

I crucipuzzle come questo che vi abbiamo sottoposto, sono un ottimo allenamento per testare le vostre abilità logiche e visive.

Detto ciò, non perdete altro tempo e mettetevi alla prova !