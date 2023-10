Le illusioni ottiche sono diventate il passatempo preferito degli utenti online.

Esse non sono solo piacevoli e divertenti da svolgere, ma ci consentono anche di mantenere attiva la mente e di mettere in pratica le nostre abilità cognitive.

Insomma è come prendere due piccioni con una fava.

In quanto le illusioni ottiche, ci spingono a mettere in atto alcune abilità molto spesso trascurate.

Parliamo, per esempio, della capacità di prestare attenzione e restare concentrati, il modo in cui percepiamo le informazioni provenienti dall’esterno e soprattutto il modo in cui il nostro cervello elabora queste informazioni.

A tal proposito, anche oggi, abbiamo deciso di proporvi una sfida piuttosto allettante e, ovviamente, niente affatto semplice.

Illusioni ottiche: alla ricerca dell’auto scomparsa

Risolvere illusioni ottiche sembra essere più appagante quando un gran numero di persone sembra non sia riuscita nell’intento.

È questo il caso dell’immagine che abbiamo deciso di proporvi oggi ( vedere immagine in evidenza).

La figura in questione raffigura una normale giornata in un parco, i colori sono vari e molto forti e vi sono rappresentati così tanti dettagli che cercare di concentrarsi su uno soltanto risulta essere alquanto complicato.

È proprio su questo che verte la sfida.

Nell’immagine in questione si nasconde infatti un ‘auto.

Penserete che sia semplice trovarla, ma in realtà non è così.

In quanto, a rendere il compito più difficile vi è la gravante tempo.

Infatti, perché la sfida venga considerata vinta, dovrete riuscire a trovare l’auto nascosta in soli sei secondi.

Questa illusione, proprio come molte altre che girano nel web, ci consente di allenare non solo la nostra acutezza visiva, ma anche di avere una maggiore consapevolezza del modo in cui il nostro cervello tende, generalmente, a elaborare o evidenziare le informazioni esterne.

Se siete riusciti nella fatidica impresa, siate fieri di voi.

In quanto più del 91% dei partecipanti non è riuscito nell’intento.

In caso contrario continuate ad allenarvi.

E ricordate sempre che non esistono perdenti lì dove non c’è resa.