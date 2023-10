Quest’oggi parliamo delle nuovissime Huawei Freebuds Pro 3, le cuffie true wireless migliori in commercio a nostro avviso.

Partendo subito dal prezzo di 199,90 € si può capire che rispetto al passato non si è scelta una linea diversa, sebbene il prodotto sia stato fortemente rinnovato. Design, caratteristiche tecniche e molto altro: tutto al suo posto in queste Freebuds Pro 3.

Design e caratteristiche

Il design è molto bello da vedere e perfettamente realizzato con materiali costruttivi che danno un po’ l’effetto del metallo, soprattutto con il vetrino che riprende il logo di Huawei sul retro.

Anche le dimensioni sono molto diverse rispetto al passato con la custodia di ricarica ridotta nel peso del 4,5% così come il peso per singolo articolare ridotto del 5%. Ciò comporta un miglior grip nel padiglione auricolare e dunque un comfort maggiore. Certificato anche l’utilizzo della custodia di ricarica che può essere aperta 100.000 volte senza rompersi.

Il design complessivo degli auricolari è stato leggermente rivisto per migliorare la user experience, anche in ottica lifestyle. La cuffie in effetti dà quell’aspetto di qualità fin dal primo sguardo e tranquilli: se dovessero cadere in acqua, c’è la certificazione IP54 che le protegge anche dalla polvere.

Specifiche tecniche

All’interno di queste Huawei Freebuds Pro 3 troviamo dei driver 11mm UltraMag Bass Driver con certificazione per HWA e Hi-Res Dual-HD Audio, davvero il top a livello sonoro. Questo prodotto infatti è dedicato agli esperti del settore come ad esempio i musicisti, ma anche a chi ama godere della qualità sonora migliore. I bassi sono corposi e limpidi, per cui sembrerà di vivere in un mondo a parte. Anche la cancellazione attiva del rumore è migliorata del 50%, cosa che effettivamente abbiamo ravvisato.

L’app di Huawei, AI Life, compatibile con tutti i dispositivi Android ed iOS, consente di avere tutte le impostazioni migliori su qualsiasi smartphone. Si può selezionare l’intensità della riduzione del rumore che vogliamo.

Impostandola ad esempio su Dynamic, potremo beneficiare di una cancellazione adattiva del rumore in base all’ambiente e ai fastidi presenti intorno a noi. Le possibilità comunque sono diverse e ci sono ben quattro modalità da scoprire, come la modalità Transparency, utile per ascoltare limpidamente ciò che accade in giro anche con le Freebuds Pro 3 indossate. Netto anche il miglioramento dei microfoni, in grado di catturare la voce in maniera ancora più limpida, circa 2,5 volte meglio secondo Huawei.

L’ergonomia di queste cuffie di Huawei è davvero eccezionale: sembrano restare salde nel padiglione auricolare anche di fronte a movimenti molto spregiudicati. I gommini isolano alla perfezione ma eventualmente c’è una guida che trovate nell’app per avere l’esperienza migliore. Stessa cosa per quanto riguarda le gesture, che potete applicare direttamente sulle astine delle cuffie.

Infine ecco una ricarica completa in soli 40 minuti. Ci saranno 6,5 di attività con ANC inattivo, contrariamente si arriverà ad un massimo di 4,5 ore. Sommando anche la presenza della custodia di ricarica, ci si potrà spingere a 31 ore.

Potrete inoltre connettere due dispositivi a queste cuffie con lo switch che avviene in automatico in base al device che utilizzerete.

Conclusioni

Queste Huawei Freebuds Pro 3 ci sono piaciute davvero tanto e mostrano nettamente la volontà dell’azienda di migliorarsi anno dopo anno. Il prezzo, come detto, è di 199,90 €, molto più accessibile rispetto ad altri prodotti della concorrenza.