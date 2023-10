Dopo poco più di una settimana dall’annuncio dei nuovi Pixel 8, Google è tornata con una nuova rivelazione sui suoi nuovi dispositivi. La rivelazione ha sorpreso tutti, utenti e addetti ai lavori e prospetta grandi cambiamenti per i nuovi smartphone.

L’applicazione Google Camera si prepara a dire addio ai dispositivi Google che non ne saranno più dotati. Scopriamo insieme perché e cosa comporta questa novità per tutti gli utenti.

L’app di Google sta per sparire

L’applicazione che permette a tutti i dispositivi di scattare foto non sarà più disponibile di default sui nuovi Pixel di Google. La notizia è appena arrivata ed ha sorpreso il mondo intero. La decisione è stata rivelata proprio adesso, probabilmente con lo scopo di dare maggiore identità ai nuovi dispositivi. Dunque, Google ha dato una spolverata alla Brand Identity dell’azienda rifacendosi proprio al comparto fotografico, uno dei maggiori punti di forza dei nuovi Pixel. Questo significa che i nuovi Pixel non avranno un’app di default per le foto?

Assolutamente no. Google è già pronta con una nuova novità in ambito fotografico. I nuovi dispositivi arriveranno agli utenti con una nuova app: Pixel Camera. Quest’app non avrà solo un cambio di nome. Infatti, per questa nuova applicazione sono previste una serie di funzioni davvero interessanti.

Pixel Camera sarà disponibile su tutti i dispositivi Pixel e in particolare sui dispositivi dotati di sistema operativo da Android 14 in su. Inoltre, l’app sarà dotata di una nuova interfaccia rielaborata rispetto alla sua versione precedente di Google. Grazie al suo utilizzo gli utenti potranno sbloccare feature esclusive per i dispositivi Pixel 8 Pro come, ad esempio, la modalità 50MP ad alta risoluzione. Dunque, non si tratta solo di una mossa di rebranding, ma in generale di un vero e proprio miglioramento di tutta l’applicazione, dettaglio che sicuramente verrà estremamente apprezzato da tutti gli appassionati di fotografia. Questi, infatti, potrebbero trovare in Pixel Camera un alleato entusiasmante.

Se siete curiosi di scoprire quali saranno le differenze tra le due app Camera e come la nuova arrivata per i Pixel 8 cambierà l’esperienza fotografica degli utenti, non vi resta che aspettare e acquistare i nuovi dispositivi Google. Le innovazioni sono sempre ben accolte nel mondo della tecnologia e quelle di Google promettono sempre grandi miglioramenti per la nostra esperienza digitale.