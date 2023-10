ho. Mobile, ecco come avere 180gb e chiamate illimitate a meno di 8 euro al mese

Se sei alla ricerca di un nuovo piano tariffario per il tuo dispositivo mobile, ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, potrebbe avere la soluzione che fa per te. L’azienda ha recentemente lanciato una promozione esclusiva che offre un pacchetto completo di servizi a un prezzo estremamente competitivo. Questa offerta è particolarmente rivolta ai clienti che desiderano effettuare la portabilità del numero da Iliad o da altri operatori virtuali selezionati, come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce.

ho. Mobile: approfittane ora prima che sia troppo tardi!

La promozione di ho. Mobile offre un bundle che include minuti e SMS illimitati, oltre a una generosa quantità di 180 GB di traffico dati al mese. Il tutto a un costo mensile di soli 7,99 euro, con l’ulteriore vantaggio di un’attivazione gratuita. L’unico costo iniziale è rappresentato da una prima ricarica di 8 euro, che copre il canone del primo mese di servizio.

Un aspetto degno di nota è la trasparenza dell’offerta. Non ci sono costi nascosti o spese aggiuntive: tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone mensile. Per coloro che necessitano di un elevato volume di dati, l’operatore offre anche la possibilità di azzerare il contatore del traffico dati con una spesa aggiuntiva di soli 0,99 euro, permettendo così un rinnovo anticipato del pacchetto dati.

L’offerta è disponibile esclusivamente attraverso attivazione online, ma è possibile optare per il ritiro della nuova SIM presso un negozio convenzionato con ho. Mobile. Questo rende il processo di attivazione e transizione ancora più semplice e comodo per il cliente. È importante sottolineare che l’accesso a questa promozione è condizionato dalla portabilità del numero da uno degli operatori selezionati. Questa è una strategia mirata da parte di ho. Mobile per attrarre clienti da altri servizi e offrire loro un pacchetto altamente competitivo.