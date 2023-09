Siamo quasi giunti alla fine del mese di settembre e per questo motivo gli utenti avranno ancora a disposizione pochissimi giorni per avere delle super offerte. Si tratta di due super offerte di rete mobile proposte dal noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Entrambe includono infatti una quantità davvero enorme di giga per navigare ad un prezzo come sempre molto basso.

ho Mobile, ancora pochi giorni per attivare queste due super offerte mobile

Fino a fine settembre saranno ancora disponibili all’attivazione due super offerte di rete mobile. Come già detto in apertura, a proporle è il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile. Entrambe le offerte sono di tipo operator attack, quindi sono attivabili soltanto da chi proviene da specifici operatori.

In questo caso, le offerte saranno attivabili da chi proviene da Iliad ,Fastweb, CoopVoce e altri operatori, tra cui Daily Telecom, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-in, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, Noitel, Optima, Rabona Mobile, Spusu e tanti altri.

La prima offerta di ho Mobile ha un costo di appena 5,99 euro al mese ed include 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. La seconda offerta ha invece un costo di 7,99 euro al mese e arriva ad includere fino a 180 GB di traffico dati. Include poi sempre minuti ed SMS illimitati. Per entrambe le offerte il costo di attivazione sarà gratuito, come anche quello della scheda sim.

Ricordiamo che entrambe le offerte saranno disponibili all’attivazione direttamente sul sito ufficiale di ho Mobile fino al prossimo 30 settembre 2023.