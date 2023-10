Xbox Game Pass, ecco i titoli confermati per novembre

Ogni mese vengono aggiornati costantemente i vari cataloghi di videogiochi e contenuti disponibili senza costi per tutti gli abbonati ai vari servizi in abbonamento delle console da gaming. Tra questi, c’è ad esempio il noto servizio in abbonamento Xbox Game Pass e il colosso Microsoft sta già preparando l’arrivo sul catalogo di altrettante novità. Per il momento, l’azienda ha confermato ufficialmente alcuni di questi nuovi titoli che saranno aggiunti al catalogo a novembre 2023.

Xbox Game Pass, l’azienda ha confermato alcuni videogioco in arrivo a novembre

Siamo ancora a metà ottobre, ma il colosso Microsoft sta già preparando tutto per l’arrivo ufficiale dei nuovi videogiochi che saranno inclusi a novembre per tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, in attesa dell’annuncio ufficiale, l’azienda ha confermato alcuni dei nomi dei videogiochi che vedremo arrivare ufficialmente a novembre.

In particolare, per il momento l’azienda ha confermato il nome di sei videogiochi. Si tratta di videogiochi piuttosto noti e apprezzati dagli utenti. Ve li elenchiamo qui di seguito.

• PlateUp! – in arrivo il 2 novembre 2023

• Thirsty Suitors – in arrivo il 2 novembre 2023

• Football Manager 2024 – in arrivo il 6 novembre 2023

• Dungeons 4 – in arrivo il 9 novembre 2023

• Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name – in arrivo il 9 novembre 2023

• Persona 5 Tactica – in arrivo il 17 novembre 2023

Già di per sé questi videogiochi sono molto interessanti. Ricordiamo però che l’elenco dovrebbe aumentare, dato che Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente tutti i nuovi videogiochi in arrivo a novembre per gli abbonati a Xbox Game Pass.