Iliad, l’operatore telefonico virtuale più forte d’Italia, ha creato nuovi kit per l’attivazione delle SIM. Questi verranno posti nei supermercati come in qualsiasi altro prodotto e l’utente potrà scegliere quello che più si adatta alle proprie esigenze.

Questa manovra dimostra ancora una volta come il gestore lavori costantemente per garantire la sua posizione all’interno del mercato delle telecomunicazioni. I competitor più “antichi” del settore, infatti, tremano a causa dei suoi servizi impeccabili e delle offerte straordinarie. Non a caso tantissimi utenti, negli ultimi mesi, hanno deciso di effetto fare un passaggio di portabilità e approfittare delle continue promozioni. Un altro valore aggiunto che Iliad tiene a enfatizzare è la trasparenza. Proprio seguendo quest’ultima qualità ha deciso di proporre un’iniziativa molto particolare denominata Iliad Express.

Iliad Express: quali sono i vantaggi

I pacchetti già “preconfezionati” sono dei veri e propri SimBox voi verranno presto distribuiti in tutta Italia. Con questo kit si voi potrà acquistare una SIM direttamente al supermercato, recandosi in un bookstore o anche in un negozio di elettronica. Quando lo si acquisterà, alla cassa vi verrà dato uno scontrino che ne attesta il pagamento e che presenta al suo interno il PIN necessario per l’attivazione.

I costi sono differenti, Iliad permette infatti di scegliere tra diversi abbonamenti. Al costo della promozione andranno poi aggiunta una spesa di attivazione di 9,99€. Il procedimento può essere effettuato in totale autonomia grazie alla sua totale semplicità.

Le tariffe disponibili sono:

Iliad Giga 100 a 7,99 euro: in essa sono compresi minuti e messaggi illimitati, 100 GB per navigare alla velocità del 5G;

a 7,99 euro: in essa sono compresi minuti e messaggi illimitati, 100 GB per navigare alla velocità del 5G; Giga 150 a 9,99 euro: qui aumentano soltanto i giga e per il resto è uguale alla proposta preceedente;

a 9,99 euro: qui aumentano soltanto i giga e per il resto è uguale alla proposta preceedente; Dati 300 a 13,99 euro al mese: scegliendo questa promo avrete 300 GB di navigazione, non sono contenuti messaggi o chiamate;

a 13,99 euro al mese: scegliendo questa promo avrete 300 GB di navigazione, non sono contenuti messaggi o chiamate; Pacchetto Voce: costa solo 4,99 euro e comprende solo minuti ed SMS.

Per l’attivazione basta seguire le indicazioni esposte in maniera chiara e dettagliata sul sito dell’operatore, dove troverete anche i nuovi servizi per la Fibra Pura.