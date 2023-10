Attraverso un annuncio pubblicato su Sky Informa sono state diffuse le nuove condizioni contrattuali inerenti ad una variazione di prezzo per il servizio Sky HD 4K. Gli utenti interessati verranno informati direttamente via email.

Nell’avviso vengono spiegate le motivazioni dietro l’aumento dei prezzi. La pay tv, infatti, ha dichiarato che l’intento è sempre quello di fornire un’esperienza di visione completa e sempre in altissima qualità. Tutto questo è possibile solo con continua innovazione tecnologica e la ricerca di contenuti sempre più esclusivi. L’offerta Sky ad oggi offre 130 canali in alta definizione, per l’esperienza on demand, ma anche in diretta. I contenuti spaziano da quelli sportivi, al cinema fino alle produzioni di Sky Original. Il servizio in 4K di Sky offre una vera esperienza immersiva con prodotti pensati su misura per tutte le fasce di utenti. E sulla scia d questa “presentazione” che Sky annuncia che tutti coloro che hanno attivato il servizio Sky HD 4K fino al 3 febbraio del 2021 saranno colpiti da un aumento dei prezzi.

Nuovo aumento per Sky HD

A partire dal prossimo 1 Dicembre 2023, il prezzo del servizio aumenterà di 3,50 euro al mese. Inoltre, Sky specifica che per tutti gli utenti che al momento stanno usufruendo di uno sconto in fattura prolungato per 3 anni, lo sconto sarà prorogato.

Annunciare dei rincari non è mai semplice per una società, dato che giustamente ci si va a scontrare con il malcontento dei propri utenti. Sky, per sopperire in qualche modo a questa “cattiva notizia” offre ai suoi clienti coinvolti nell’aumento una serie di compensazioni.

Nello specifico, tutti gli utenti colpiti dai rincari avranno la possibilità di attivare Sky Wifi ad un prezzo scontato, oppure potranno beneficiare gratuitamente di un upgrade tecnologico passando alla connessione ultraboadband senza costi di attivazione.

Inoltre, gli utenti che hanno il vecchio My Sky HD potranno passare a Sky Q Black, mentre coloro che hanno Sky Q Black potranno passare a Sky Q Platinum. Invece, per gli utenti che hanno già un abbonamento con Sky Q Platinum avranno la possibilità di aggiungere a costo zero un altro Sky Q Mini. E non finisce qui. Sky darà la possibilità di scegliere tra 3 film in Full HD disponibili sul catalogo di Sky Primafila. E inoltre aggiunge anche la possibilità di usufruire gratuitamente per tre mesi di Netflix Premium in 4K.

Se si è interessati a queste agevolazioni è possibile effettuare la richiesta direttamente al Servizio Clienti Sky telefonando al numero verde 800.918.215.