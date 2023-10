Iliad batte TIM, servizio gratis e 150 GIGA

Gestori come Iliad oggi sono leader assoluti del mondo della telefonia mobile in Italia non per caso. Le offerte come quelle lanciate da questo provider fin dall’inizio, hanno dimostrato che il mondo della mobilità può essere anche molto più economico di quanto non era in precedenza.

Effettivamente tutti gli altri gestori hanno dovuto adeguarsi per non restare indietro e continuare a perdere utenti proprio per mano di Iliad che si dimostra sempre pronta ad infilarsi per portare via gran parte della clientela. Gli ultimi tempi hanno dimostrato quanto questo gestore potesse essere in grado di farlo, soprattutto con alcune offerte che sono ancora disponibili sul sito ufficiale con prezzi straordinari. Oltre al costo mensile però quello che stupisce è il gran numero di contenuti che l’azienda mette a disposizione, proprio come gli utenti desiderano mensilmente. Oggi si parla dell’offerta più vantaggiosa, quella che ogni mese consente di avere 150 giga disponibili.

Iliad permette ancora di sottoscrivere la sua migliore offerta, c’è anche il 5G gratis

Tutti gli utenti che vogliono avere a che fare con Iliad possono farlo adesso mediante il sito ufficiale scegliendo diverse soluzioni. Per quanto riguarda l’ambito mobile, ce n’è una davvero interessante, ovvero quella che ogni mese consente di avere minuti ed SMS insieme a tantissimi giga.

La Giga 150 è disponibile per 9,99 € al mese per sempre e con tutto incluso nel prezzo. Iliad permette di avere minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano ed europeo, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto ben 150 giga per la navigazione sul web con il 5G attivo gratis.