Netflix, le serie con UNA sola stagione che sono state CANCELLATE

Netflix è la regina delle serie TV, una piattaforma di streaming sulla quale è davvero possibile trovare di tutto e per tutti i gusti, una serie di film e episodi in grado di allietare i palati anche degli utenti più esigenti, ma che non sempre riescono a raggiungere i risultati desiderati.

E’ questo il caso di una serie di soluzioni che non sono state in grado di superare la prima stagione, lasciando con l’amaro in bocca tutti coloro che le hanno amate, ma che allo stesso tempo non sono state in grado di soddisfare pienamente i produttori, tanto da proporre una seconda stagione.

Netflix, queste serie sono state cancellate

Una delle serie più acclamate degli ultimi anni è stata sicuramente Dark, e per dare un seguito al suo grandissimo successo, Netflix ha lanciato nel 2022 il serial 1899, proponendo la storia di alcuni migranti europei imbarcati su una piccola nave. Inizialmente la risposta è stata importante, mantenendosi nelle prime posizioni della classifica di gradimento per cinque settimane, e forse a causa dell’elevato budget, la resa non è stata allo stesso livello, tanto che Netflix ha deciso di interromperne la produzione.

L’altra serie molto recente appena cancellata è Lockwood & Co, dalla trama fantasy dei libri di Jonathan Stroud, viene ambientata in una Gran Bretagna completamente diversa da quella che conosciamo oggi, costellata da fantasmi e distruzione di massa. In ultimo vi parliamo di Spinning Out, la storia della pattinatrice Kat Baker, che ha cercato di recuperare la forma perduta in seguito ad una violenta caduta, peccato che anch’essa sia stata cancellata definitivamente.