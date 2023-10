Iliad, è l’operatore telefonico francese, fondato il 2 Agosto 2016.

Dopo aver ottenuto una grande successo in patria, grazie alla qualità e all’economicità dei servizi offerti, Iliad ha fatto il suo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni italiane. Ingresso favorito anche dalla stipulazione di una collaborazione che l’azienda ha stretto con WindTre, uno degli operatori telefonici italiani leader del settore.

In questo modo, anche in Italia, Iliad è riuscita ad affermarsi in breve periodo, garantendo ottime prestazioni e servizi di qualità.

Infatti, l’ operatore è stato uno dei primi a rendere disponibili i suoi servizi in 5G.

Iliad e il 5G: una mappa, tutte le soluzioni

Già alla fine del 2020 Iliad aveva provveduto a lanciare le sue prime offerte in 5G.

Ovvero la velocità massima di navigazione che attualmente è possibile raggiungere.

La rilevanza della notizia sta appunto nel fatto che, non tutti gli operatori telefonici, oggi, sono in grado di fornire la funzione del 5G, tanto è vero che nemmeno tutti i modelli di smartphone sono compatibili con esso.

Tuttavia, al di là dell’offerta di internet alla massima velocità, Iliad propone un servizio extra a tutti i suoi utenti, un qualcosa di completamente nuovo.

Accedendo direttamente al sito ufficiale dell’operatore telefonico, sarà possibile consultare una mappa del proprio territorio e vedere, in tempo reale, le zone che godono della copertura in 5G.

In poche parole, l’utente avrà la possibilità di selezionare la zona circostante a sé, che verrà evidenziata di rosso, e verificare, in questo modo, il tipo di copertura relativo al piano dell’offerta scelto.

Si tratta di una servizio che, attualmente, sembra fornire esclusivamente Iliad.

Insomma una novità di cui, siamo sicuri, presto nessuno potrà più fare a meno.