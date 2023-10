La NASA sta analizzando alcuni pezzi di un asteroide riportati sulla Terra. Il campione proviene da un asteroide di 4,5 miliardi anni che potrebbe includere elementi chiave per studiare il pianeta, spiega l’agenzia spaziale.

È già stato scoperto che il materiale dell’asteroide Bennu include un alto contenuto di carbonio e acqua. Il campione dei pezzi ritrovati sarà distribuito in tutto il mondo con l’obiettivo di scoprire ogni dettaglio possibile, dalla storia del nostro sistema solare a come è nata la vita. Scienziati e leader delle agenzie spaziali hanno mostrato foto e video del materiale scovato – riportato sulla Terra circa un mese fa – durante un evento in live streaming presso il Johnson Space Center di Houston, in Texas.

L’esposizione dei pezzi dell’asteroide è avvenuta dopo che una capsula contenente circa 250 g di rocce e polvere è atterrata nel deserto dello Utah vicino a Salt Lake City il 24 settembre. La NASA ha affermato che si tratta del “più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai avuto sulla Terra” e il suo contenuto è stato ora acclamato come un “tesoro inestimabile per la scienza”. L’amministratore della NASA Bill Nelson ha affermato che il campione “aiuterà gli scienziati a indagare sulle origini della vita sul nostro pianeta per le generazioni a venire”.

Pezzi di un vecchio asteroide ritrovati e portati sulla Terra, la NASA ha dato il via alle ricerche

Ha aggiunto: “Quasi tutto ciò che facciamo alla Nasa cerca di rispondere a domande su chi siamo e da dove veniamo. Le missioni della NASA come Osiris-Rex miglioreranno la nostra comprensione degli asteroidi che potrebbero minacciare in qualche modo il nostro pianeta Terra, possiamo finalmente capire meglio cosa c’è oltre”. La navicella spaziale coinvolta in questa scoperta è stata lanciata l’8 settembre 2016 ed è arrivata a Bennu nel dicembre 2018. Il mese scorso ha depositato i campioni sigillati in una capsula.

“Mentre scrutiamo gli antichi segreti conservati tra la polvere e le rocce dell’asteroide Bennu, stiamo sbloccando una capsula del tempo che ci offre profonde intuizioni sulle origini del nostro sistema. “L’abbondanza di materiale ricco di carbonio e l’abbondante presenza di minerali argillosi contenenti acqua sono solo la ciliegina sulla torta. Queste scoperte, rese possibili attraverso anni di collaborazione dedicata e scienza all’avanguardia, ci spingono in un viaggio senza confini”. L’obiettivo della missione della NASA era raccogliere 60 grammi di campione di asteroide. Non si aspettavano di trovare materiale aggiuntivo.

C’era così tanto materiale in più che il processo di raccolta e contenimento del campione primario è stato rallentato. Gli scienziati non sono sicuri di quanto Bennu abbiano riportato indietro perché la camera principale dei campioni non è stata ancora aperta. Durante la conferenza stampa, l’analista del campione Osiris-Rex Daniel Glavin ha aggiunto: “Questa roba è il sogno di ogni astrobiologo, non vedo l’ora di arrivarci. Impareremo moltissimo sull’origine del sistema solare, sull’evoluzione e potenzialmente su come anche la vita abbia avuto inizio qui sul pianeta Terra”.