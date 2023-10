Gli italiani che usano i pagamenti DIGITALI sono tantissimi

Pian piano l’Italia sta andando avanti verso il processo di digitalizzazione, come in realtà già da diversi anni si sta tentando di fare. Ultimamente si è discusso molto delle cabine telefoniche che si apprestano a diventare digitali, ma un grande passo avanti sarebbe stato fatto proprio nel mondo dei pagamenti. Stando a quanto riportato infatti pian piano si stanno raggiungendo gli stessi volumi di quanto acquistato in contanti, anche con i pagamenti digitali.

L’Osservatorio Innovative Payment ha rilevato questa nuova inflessione, con alcuni dati principali che lascerebbero emergere il tutto. Nella prima metà del 2023 ad esempio i pagamenti digitali sono stati in grado di raggiungere 206 miliardi di euro in Italia totalizzando un +13%. Ora però c’è un obiettivo ancora più importante da raggiungere entro la fine di quest’anno.

Pagamenti digitali in crescita, si mira a pareggiare quanto speso in contanti

Dopo aver visto un sensibile aumento per quanto riguarda i pagamenti digitali, si punta ad un obiettivo fondamentale entro la fine del 2023: pareggiare quanto transato in contanti.

Ovviamente il miglior modo per spingere il tutto è continuare a puntare sui pagamenti contactless, ormai semplicissimi per tutti. Usare lo smartphone per pagare è diventato infatti una grande abitudine per tutti gli utenti, i quali non tirano fuori neanche più le carte dal portafogli. L’evoluzione quindi va avanti a gonfie vele in Italia, con la situazione che si mostra in progressivo miglioramento. Le previsioni effettuate qualche anno fa potrebbero ben presto essere stravolte in maniera definitiva, soprattutto raggiungendo l’obiettivo entro fine anno.