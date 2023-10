Sky, queste le offerte imperdibili a costi bassi di ottobre

Offerte a costi pazzi in casa Sky per il mese di ottobre. La piattaforma satellitare mette a disposizione dei nuovi utenti queste promozioni

La stagione sportiva è entrata nel vivo in casa Sky. Oltre alle competizioni calcistiche, tra Serie A e Champions League, in quest’autunno la piattaforma satellitare mette a disposizione di tutti i suoi utenti la possibilità di gustarsi gli ultimi tornei di tennis, così come gli ultimi Gran Premi di Formula 1 e motomondiale. Tutto questo a costi mai visti prima.

Sky, le offerte low cost per il mese di ottobre

La piattaforma satellitare, infatti, ha ufficializzato la sua nuova politica commerciale, basata su costi ridotti grazie alla presenza dei listini smart. Tutti coloro che desiderano attivare un nuovi piano d’abbinamento con Sky potranno collegarsi direttamente al sito ufficiale della piattaforma e attivare offerte con costo bloccato per 18 mesi e possibilità di rinnovo, sempre agli stessi prezzi, per ulteriori 18 mesi.

Una prima proposta della pay tv è data dalla combinazione dei pacchetti Sky TV + Calcio. Per avere il doppio ticket i clienti dovranno pagare soltanto 14,90 euro ogni trenta giorni. Per le principali competizioni in ambito sportivo, invece, la migliore occasione per tutti i nuovi clienti della piattaforma satellitare è certamente il doppio ticket, Sky TV + Sport. Questo piano di visione per gli abbonati avrà un costo mensile pari a 30,90 euro, con un prezzo bloccato per i primi 18 mesi e sempre con possibilità di rinnovo per il successivo anno e mezzo.

Ovviamente queste promozioni di Sky hanno una validità limitata nel tempo. Ricordiamo infine che inclusa nel costo di queste promozioni è presente anche la tecnologia di ultima generazione, con il decoder Sky Q.