Google è il motore di ricerca PREDEFINITO di Apple per le seguenti motivazioni

Negli Stati Uniti c’è un processo in corso contro Google, siccome sarebbero emerse situazioni davvero al limite per quanto riguarda i rapporti tra il celebre motore di ricerca con alcuni colossi del mondo del web. Più in particolare il rapporto incriminato sarebbe quello con Apple, almeno secondo quanto testimoniato da alcuni dirigenti.

Sono arrivate delle dichiarazioni molto importanti da parte di Eddy Cue in merito alla motivazione per la quale Google è il motore di ricerca predefinito all’interno del sistema operativo iOS. Stando a quanto riportato da alcune fonti molto attendibili, Google ogni anno verserebbe ad Apple miliardi di dollari proprio per assicurarsi che il rapporto vada avanti sulle sue piattaforme. Non c’è un importo esatto che è stato reso noto, ma sembra che le ultime negoziazioni siano state portate avanti durante il 2016.

Proprio per questo motivo si è giunti in tribunale, siccome tale condotta non sarebbe stata ritenuta morale e lecita.

Apple e Google sempre insieme, ma quali sono le motivazioni?

Le parole di Cue spiegano chiaramente la situazione e soprattutto per quale motivo BigG continua ad essere in maniera fissa il motore di ricerca predefinito per iPhone:

“In quel momento, non c’era un’alternativa valida a Google. Abbiamo scelto Google come motore di ricerca predefinito perché abbiamo sempre ritenuto che fosse il migliore. Scegliamo il migliore e offriamo agli utenti la possibilità di cambiarlo facilmente“, ha dichiarato il dirigente.

Ha riconosciuto anche che la sua azienda si impegna di più di Google nella protezione della privacy, un aspetto che entrambe le parti hanno considerato durante la negoziazione dell’accordo.