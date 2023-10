WhatsApp, queste funzionalità sono segrete e STRAORDINARIE

Col passare del tempo gli utenti hanno capito che per uscire fuori dagli schemi su WhatsApp bisognava affidarsi a piattaforme di terze parti. Ce ne sono talmente tante che ci si potrebbe tranquillamente ingannare da soli ed è per questo che abbiamo deciso di indicarvele noi in maniera sapiente.

Chiaramente vogliamo precisare che non ci sono problemi di alcun genere, come pagamenti da saldare o magari problematiche con la legge.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono davvero davvero incredibili ma nascoste, ecco come si usano

Si parte innanzitutto da un’applicazione che prende il nome di Whats Tracker. Chi non ne ha già sentito parlare, potrà venire a conoscenza di una soluzione eccezionale, utile per fare un po’ di spionaggio legale. Una volta scaricata questa piattaforma direttamente dal web, potrete scegliere un numero di utenti dalla vostra rubrica selezionandoli per tenerne traccia.

In poche parole potrete sapere quando entreranno e quando usciranno da WhatsApp, ricevendo anche una notifica istantanea sullo smartphone. Questa applicazione è particolarmente utile se state cercando una persona e non sapete quando contattarla.

L’altra piattaforma da scaricare direttamente dal web è sicuramente WAMR, utile per recuperare tutti i messaggi cancellati appositamente. Se siete stanchi di entrare nelle conversazioni e trovare i contenuti cancellati, dovete solo scaricare questo applicativo. Riuscirà a salvare il contenuto delle notifiche che potrete dunque recuperare senza problemi.

Infine abbiamo a che fare con Unseen, piattaforma davvero perfetta se non volete farvi vedere online. Tutti i messaggi che riceverete, potranno essere letti al di fuori di WhatsApp grazie a questo applicativo. Inoltre non si aggiornerà neanche il vostro ultimo accesso.