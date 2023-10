WhatsApp, 3 importantissime FUNZIONI segrete da scaricare

Tanti nuovi metodi per implementare le caratteristiche di WhatsApp sono disponibili sul web ma diversi utenti non lo sanno. Per questo motivo sarebbe meglio illustrarli, in modo che tutti possano prenderne conoscenza capendo come usarli al meglio.

Più in particolare ci sono tre applicazioni degne di nota, le quali fanno capo a piattaforme di terze parti. Ovviamente WhatsApp non contempla l’utilizzo di questi metodi, i quali però possono tornare utili soprattutto in alcune situazioni ben precise. Ricordiamo che nessuno di questi è a pagamento e soprattutto che nessuno di questi vi porta a sfociare nell’illegalità.

WhatsApp: queste sono le applicazioni che dovete conoscere che possono cambiarvi il modo di usare l’app

Il primo trucco in assoluto che potrebbe piacere a tante persone è quello che consente di spiare i movimenti. Per “spiare i movimenti” si intende che ognuno può venire a conoscenza di quando una persona entra o di quando una persona esce dalla chat di WhatsApp. Scaricando What Tracker potrete avere una notifica ogni volta che la persona che state controllando entra o esce da WhatsApp.

Scaricando Unseen invece potrete leggere fuori da WhatsApp ogni messaggio in arrivo, così da non essere mai online. Da qui ne deriverà che nessuno degli utenti che userà quest’app aggiornerà il suo ultimo accesso. Davvero molto comodo per tutti.

Quando aprite una chat con altre persone e prima che voi leggiate queste eliminano un messaggio, potrete recuperarlo facilmente. Basterà scaricare l’app che prende il nome di WAMR. Ovviamente anche quest’app è totalmente gratuita.