Lidl incanta il pubblico italiano con il lancio di una nuova campagna promozionale all’interno della quale si possono trovare incredibili occasioni dal rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, come ad esempio la tecnologia di ultima generazione quasi gratis.

Il volantino, che potete trovare descritto nel nostro articolo, è da ritenersi valido solamente fino a Domenica, per acquisti da effettuare direttamente nei negozi fisici sparsi per il territorio, e non online sul sito. Come al solito ricordiamo che le scorte potrebbero essere limitate, per questo motivo consigliamo di velocizzare la scelta ed il corrispondente acquisto.

Ricordatevi delle offerte Amazon che potete avere ogni giorno, con prodotti gratis, direttamente sul nostro canale Telegram dedicato. Correte ad iscrivervi qui.

Lidl, offerte e follie di inizio Ottobre

Per pochissimo tempo potete approfittare di una importante selezione di sconti molto speciali che abbassano di molto la spesa, nel momento in cui doveste decidere di acquistare ad esempio prodotti per il fai-da-te. Gli utenti possono partire da un trapano avvitatore ricaricabile, venduto con batteria removibile integrata, al prezzo di soli 39 euro, a cui eventualmente aggiungere il set punte per trapano da 15 o 37 prezzi, dal prezzo finale di soli 5,99 euro.

Nel momento in cui si fosse alla ricerca di un trapano a percussione per buchi molto più precisi e potenti, ecco che basteranno 24,99 euro, ed ovviare all’assenza di un avvitatore, con la versione più piccola da soli 17,99 euro (che include anche il cambio bit). Tutti questi sconti, come vi abbiamo anticipato, possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici in Italia, fino alla scadenza della campagna.