PosteMobile distrugge Vodafone con 150 GIGA al mese

Ogni volta che si parla di un gestore virtuale si finisce per discutere di quanto siano valide le sue promozioni mobili, senza magari dare uno sguardo all’effettiva qualità della rete. In Italia tutti i provider di questo genere sono ben provvisti per quanto concerne il lato della connettività, essendo appoggiati a gestori molto famosi. È questo il caso di PosteMobile, provider straordinario sotto diversi punti di vista che negli ultimi anni si è preso tantissimi utenti sul mercato.

Il dualismo che va avanti ad esempio con Iliad, che non è un gestore virtuale, continua anche questa volta a suon di giga e prezzi bassi. Dopo le ultime offerte che sono state viste negli ultimi mesi, il provider vuole fare di meglio concedendo sempre tutto a suo modo, ovvero senza aumenti.

Gli utenti che riescono a sottoscriverle entro quel lasso di tempo, possono poi beneficiarne per sempre senza alcun tipo di rimodulazione futura. Adesso è il momento di descrivere questa promo, la quale andrà avanti fino a tempo indeterminato.

PosteMobile continua con la sua migliore offerta, ecco la Creami Extra WOW 150

Attualmente direttamente sul sito ufficiale gli utenti possono trovare la migliore offerta che PosteMobile mette a disposizione. Si tratta della famosissima Creami Extra WOW 150.

L’opportunità in questione garantisce un prezzo molto basso ogni mese ma soprattutto tanti contenuti da sfruttare. PosteMobile consente a tutti di avere ogni opzione per 8,99 € al mese.

Si potranno trovare minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti ma soprattutto 150 giga disponibili in connessione 4G+.