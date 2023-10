Le truffe sui conti correnti sono divenute nel corso degli anni sempre più comuni e pericolose, pronte a svuotare letteralmente i risparmi di tantissime famiglie italiane in pochi secondi, senza che nessuno possa farci niente, o meglio senza che le aziende di riferimento possano effettivamente impedirlo.

Sembra strano sentirlo dire, ne siamo consapevoli, ma vi possiamo assicurare che in truffe di questo tipo sono gli stessi utenti finali a dare le chiavi in mano al malvivente, offrendogli tutto il necessario per accedere al conto corrente in assoluta libertà. Spetta al correntista avere cura del proprio cono, evitando problematiche di questo tipo, poiché le aziende arrivano dove possono.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid se volete essere aggiornati sulle offerte Amazon gratis che avrete in esclusiva gratis solamente sul vostro smartphone.

Truffe sui conti correnti, ecco come fanno a perdere tutto il denaro

Il cliente si ritrova a ricevere un SMS o un messaggio di posta elettronica, all’interno del quale legge che il mittente pare essere la propria banca di riferimento, ma che in realtà non è altro che il malvivente, pronto a tutto pur di cercare di spingere il consumatore finale a premere il link interno. Questi, a dispetto di quello che si potrebbe pensare, è collegato ad un sito che appare esattamente identico all’originale, ma che in realtà è salvato sul server di proprietà del malintenzionato, il quale potrebbe così accedere a tutte le informazioni digitate, tra cui appunto i dati di accesso al conto corrente, così da utilizzarli in modo improprio in un secondo momento per rubare tutto il denaro.