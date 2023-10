Il dualismo che si cela alle spalle di Canone Rai e Bollo auto è ormai noto a tutti, si trattano di tasse che al giorno d’oggi nessuno vorrebbe mai pagare per i più svariati motivi, da un lato abbiamo l’imposta di possesso di un televisore, che richiede il pagamento di circa 90 euro annui per un servizio non all’altezza, dall’altro la tassa di possesso di un mezzo su strada definita incostituzionale dall’Unione Europea.

Nel mezzo si trova il consumatore finale, non disposto a cedere alla pressione dello Stato sempre più crescente, ma consapevole che evitando il pagamento cadrebbe in un illecito dal quale sarebbe davvero difficile uscirne pulito. Esiste al giorno d’oggi una piccola scappatoia legale che permetterebbe di raggiungere l’obiettivo prefissato, sottostando però a specifiche condizioni.

Ricordatevi delle offerte Amazon che potete trovare oggi gratis in esclusiva solamente sul nostro canale Telegram ufficiale, con i prezzi più bassi del momento.

Canone Rai e Bollo auto, le due tasse possono non essere pagate in questo modo

Per quanto riguarda il bollo auto, l’unica soluzione sarebbe quella di acquistare un’auto elettrica, in questo modo l’utente potrebbe evitare il pagamento della tassa, per un periodo che va da un minimo di 3 anni, fino ad un massimo di 5, dipendentemente dalla regione in cui si risiede.

Dall’altro lato, invece, per quanto riguarda il canone Rai, il consumatore non dovrebbe essere in possesso di un televisore, successivamente potrebbe presentare una domanda di esenzione, con annessa autodichiarazione, all’Agenzia delle Entrate, così avendo la possibilità di evitare il pagamento definitivo della tassa.