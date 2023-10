TIM Power Supreme Easy è una fantastica promozione dell’operatore nazionale, che promette a tutti i consumatori che la potranno richiedere la possibilità di accedere anche a 150 giga di traffico dati al mese, pagando comunque un contributo tutt’altro che elevato.

Il vincolo alla base della suddetta offerta è sempre lo stesso, ovvero il consumatore deve provenire necessariamente da un operatore virtuale o da Iliad, con annessa la portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono, in modo da essere sicuri di riuscire a risparmiare al massimo. I costi iniziali sono quasi azzerati, infatti sarà necessario versare solamente 25 euro, per avere in cambio 20 euro di credito residuo.

TIM Power Supreme Easy, la promo da attivare subito

La promozione richiede il pagamento di un contributo fisso di soli 7,99 euro al mese, un quantitativo davvero di tutto rispetto in confronto a ciò che a tutti gli effetti è in grado di offrire, ricordando comunque che solo in questi giorni la prima mensilità risulta essere inclusa nel prezzo, in altre parole l’utente si troverà a pagare quanto indicato solamente dal secondo rinnovo.

All’interno dell’offerta si possono scovare ottimi contenuti, quali sono rappresentati da 150 giga di traffico dati al mese, e tutto il resto tranquillamente illimitato (quindi minuti e SMS verso tutti). Da notare che la navigazione è al massimo in 4G+, in quanto per avere il 5G sarà necessario avere un abbonamento TIM Unica Power attivo (ed in cambio si avranno anche giga illimitati).