Tim è uno degli operatori telefonici italiani che potrebbe essere considerato un vero e proprio leader nel settore delle telecomunicazioni.

Con una copertura di rete totale su tutto il territorio nazionale, garantisce servizi di qualità a prezzi super vantaggiosi.

È proprio su alcune sue promozioni che ci concentreremo questa giornata.

Una in particolare che sta facendo tanto parlare di sé è Tim 5G Power Famiglia, pensata proprio per tutta la famiglia.

Tim 5G Power Famiglia, tutti i servizi inclusi

Tim 5G Power Famiglia è valida per tutti coloro che sono già clienti sulla linea fissa.

Essa al costo di 9.99 euro al mese, include :

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta; Sms senza limiti verso tutti;

verso tutti; Internet illimitato grazie all’opzione Tim Unica Power, (di cui parleremo a breve) altrimenti 5 GB;

grazie all’opzione (di cui parleremo a breve) altrimenti 5 GB; Attivazione e primo mese di promo GRATUITO.

Attivando Tim Unica Power, a soli 1.90 euro aggiuntivi al mese, potrete accedere ad una pluralità di servizi extra.

Tra cui la possibilità di ottenere giga illimitati alla massina velocità del 5G, la migliore del momento, con 2Gbps in download e 150 Mbps in upload.

L’offerta può essere estesa fino a 6 SIM, così che tutta la famiglia possa usufruirne.

Infatti il pagamento potrà essere effettuato attraverso un’unica fattura, ovvero quella emessa per la linea telefonica fissa.

Tuttavia, se ad essere abbinate alla promo saranno 3 SIM invece che 6, il prezzo verrà azzerato (quest’ultima opzione ha validità fino al 28 Ottobre 2023).

Tra i servizi extra disponibili con Tim Unica Power, abbiamo:

20% di sconto sulla linea dei gioielli Kulto;

sulla linea dei 3 mesi gratis di TimVision e Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime;

e e 6 mesi di Tim Voce Wifi , il servizio che vi consente di effettuare telefonate attraverso la linea WiFi invece che la rete telefonica;

, il servizio che vi consente di effettuare telefonate attraverso la linea WiFi invece che la rete telefonica; Una seconda Sim su cui sarà attiva la promo Tim 5G Power.

Ma le sorprese non finiscono di certo qui.

Consultando il sito ufficiale dell’operatore, avrete la possibilità di valutare moltissime altre offerte, sia per la linea fissa sia per quella mobile.