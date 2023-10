Pochi giorni fa il governo francese aveva deciso di eliminare dal mercato del Paese l’iPhone 12. Il motivo? Sembra che il dispositivo non rispettasse le leggi europee riguardanti il valore SAR massimo che gli smartphone devono rispettare. La vendita è quindi stata bloccata perché il device Apple raggiunge livelli di radiazioni sospetti.

La Apple ha subito commentato che avrebbe aggiornato l’iPhone 12 per far sì che gli utenti francesi potessero ancora acquistarlo, cambiandone quindi il protocollo. Il livello SAR deve essere inferiore a 2 w/kg. Esso indica il modo in cui i tessuti umani assorbono le radiazioni emanate dai dispositivi. Premettiamo che tutti i dispositivi sono radioattivi, ma il tipo di radiazioni non sono pericolose perché non ionizzate.

Perché l’iPhone 12 è stato considerato pericoloso

L’agenzia francese che si occupa del controllo delle frequenze radio nei dispositivi tecnologici aveva preso la decisione di sospendere la vendita degli iPhone 12. Ha spiegato anche che i risultati di alcuni test in laboratorio hanno mostrato come il corpo umano, posto a diretto contatto con lo smartphone, assorbisse 5,74 watt per chilogrammi, ben oltre il limite europeo imposto. L’agenzia ha poi dato all’azienda due settimane per trovare una soluzione che risolvesse tale problema.

Quasi tutti i paesi del mondo stabiliscono una soglia di energia che il cellulare può emettere sotto forma di onde radio. Sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità però è specificato che queste non hanno un effetto negativo sul corpo accertato. I medici, infatti, hanno affermato che la pericolosità degli smartphone non è tanto legata alla loro radioattività, ma perlopiù al loro calore e il modo in cui questo influisce sul corpo quando posti a diretto contatto per più tempo.

Se vi state chiedendo perché l’aggiornamento da parte della Apple sull’iPhone 12 sia concentrato per la vendita francese, il motivo è legato al fatto che il limite affermato dall’unione europea non è obbligatorio, ma solo indicativo. Pertanto, sta al singolo governo prendere la decisione sul blocco di determinati dispositivi.