Nokia Corporation, abbreviato Nokia, è una delle più importanti multinazionali produttrice di dispositivi per le telecomunicazioni. Oggi l’azienda finlandese è formata da due divisioni: la Nokia Technologies, che si occupa di ricerca e sviluppo dei nuovi brevetti per la tecnologia, e l’altra la Nokia Networks che invece si occupa soprattutto della creazione di software e servizi di rete.

L’azienda ha tanti anni di esperienza alle spalle, ma c’è un modello che ha avuto una storia che possiamo definire particolare il Nokia 7700. Il cellulare, doveva essere il primissimo smartphone multimediale dell’azienda. Il suo lancio era stato programmato all’incirca vent’anni fa, nel 2003, ma poi rimandato all’anno successivo.

Qual è la storia del Nokia 7700?

Il progetto di Nokia era quello di avere il primato sulla telefonia grazie all’utilizzo dell’interfaccia grafica di tutta la Serie 90 su Symbian OS. Inoltre, per il modello 7700 era previsa anche l’installazione della tecnologia Visual Radio.

Non si conoscono bene le motivazioni del ritardo del suo lancio. L’annullamento avvenuto nel 2003 probabilmente è da collegarsi alla tendenza dell’azienda di puntare su modelli standard a causa di alcune quote di mercato decrescenti in quegli anni. La data di rilascio posticipata però ha reso il modello quasi “ingombrante” a causa di questo ritardo di più di un anno.

Per farsi perdonare, e per approfittare del suo successo, Nokia ha rilasciato dopo pochissimo tempo il modello 7710 con una capacità di memoria molto più estesa e un design diverso dai modelli precedenti grazie ad una serie di miglioramenti interessanti dal punto di vista estetico, ma anche estremamente utili.

Dunque, Nokia alla fine è riuscita a tornare alla ribalta con i suoi nuovi modelli, ma il 7700 ha mantenuto la sua attrattiva. Infatti, il modello è stato comunque utilizzato in seguito per ulteriori test effettuati con lo standard DVB-H. Per queste motivazioni, in molti si sono chiesti quale potrebbe essere ad oggi il valore di mercato del vecchio Nokia 7700. È emerso che il modello, se ben conservato e compreso di tutti gli accessori presenti nella confezione al momento del rilascio, ha un valore che ammonta a circa 1.150 euro. Decisamente non male se consideriamo la particolare storia di questo modello Nokia.