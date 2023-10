La PlayStation 5 in versione slim è stata a lungo oggetto di attenzioni da parte degli analisti e Sony non ha tradito le aspettative. L’azienda nipponica ha presentato ufficialmente la nuova versione della console che ora è più leggera e compatta.

I giocatori potranno scegliere di acquistare la nuova generazione sia della variante standard che della Digital Edition. Infatti, Sony ha rinnovato entrambe le varianti introducendo anche un SSD da 1TB che permetterà di scaricare ancora più giochi rispetto ai modelli precedenti.

Secondo le stime dei designer e degli ingegneri nipponici, le nuove PlayStation 5 possono vantare una riduzione di oltre il 30% del volume. Inoltre, anche il peso è stato ridotto di un buon 18% rispetto ai modelli precedenti.

Sony ha presentato la nuova generazione di PlayStation 5 che ora diventa slim, il nuovo design nasconde una feature che gli utenti apprezzeranno sicuramente

Le novità estetiche includono anche le nuove cover laterali che ora sono suddivise in quattro parti. Il motivo è legato alla possibilità di sostituirle con quelle ufficiali Sony in diverse colorazioni. Quelle già annunciate sono nero opaco e quelle presenti nella speciale collezione Deep Earth in rosso vulcanico, blu cobalto e argento sterling.

Tuttavia, la vera novità della nuova generazione di PlayStation 5 è la modularità. Sony ha voluto ridurre le differenze tra la versione standard e la Digital Edition permettendo a tutti gli utenti di effettuare un semplice quanto importante upgrade.

Chi acquisterà una PS5 Digital Edition potrà installare un lettore Ultra HD Blu-ray Disc esterno, così che gli utenti potranno giocare ai vari titoli in formato fisico. Rimuovendo la cover protettiva sarà presente un alloggiamento dedicato dove inserire facilmente il lettore.

La nuova PS5 con lettore Ultra HD Blu-ray avrà un prezzo consigliato di 549,99 euro. La PS5 in formato Digital Edition sarà venduta al prezzo di 449,99 euro. Il lettore Ultra HD Blu-ray Disc sarà venduto a parte ad un prezzo di 119,99 euro mentre le varie cover avranno un costo di 54,99 euro.

Il debutto delle nuove console è atteso nel corso dei prossimi mesi, giusto in tempo per il periodo natalizio. Inoltre, dopo l’esaurimento delle scorte della precedente generazione, diventeranno le uniche in commercio e che sarà possibile acquistare.