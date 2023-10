Nonostante TIM proponga spesso diverse offerte di rilievo, capita a volte che qualche utente decida di passare ad un altro operatore. Tuttavia, proprio per questo motivo l’operatore telefonico ha deciso di tentare di far tornare alcuni di questi suoi ex clienti. In particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione di un’offerta di rete mobile piuttosto conveniente, ovvero l’offerta denominata TIM Power Iron.

Torna in TIM con la super offerta mobile TIM Power Iron con 100 GB al mese

Da qualche giorno l’operatore telefonico TIM sta proponendo per i suoi nuovi clienti l’attivazione della super offerta mobile denominata TIM Power Iron. Tuttavia, come già accennato in apertura, in questi giorni l’operatore ha deciso di proporre proprio questa offerta anche ad alcuni suoi ex clienti.

In particolare, l’operatore ha avviato una apposita campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Come riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, ecco l’SMS inviato dall’operatore:

“Torna in TIM a soli 6,99E al mese con 100 Giga, minuti e sms illimitati. Attivazione 0E, SIM 10E. Offerta valida per clienti iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali. Vieni nei negozi TIM entro il 23/10. Dettagli e costi https://on.tim.it/dettagli-condizioni.”

Ricordiamo che l’offerta TIM Power Iron include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Oltre a questo, nel bundle gli utenti hanno inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo dell’offerta è poi sensazionale, dato che parliamo di appena 6,99 euro al mese.