Gli iPhone 15 sono stati lanciati non molte settimane fa e sono ancora sulla bocca di tutti. Purtroppo per la Apple non per buone ragioni, ma per i continui malfunzionamenti che stanno presentando agli utenti. Sicuramente ci sono delle migliorie dal punto di vista del software, con l’aggiunta del processore A17; Tuttavia, quello che sta facendo parecchio discutere è l’insorgere di problemi non di poco conto.

Pochi giorni fa le notizie impazzavano sul materiale in uso per la costruzione dei nuovi dispositivi: il titanio. Questo sembra che porti a delle vere e proprie rotture della scocca semplicemente toccandola con una pressione maggiore con i pollici. Altra segnalazione è avvenuta sul surriscaldamento dei device, provocato dalla batteria e da altri fattori. I problemi non sono ancora finiti. In questi giorni un altro parecchio grave ha portato a numerose lamentele da parte degli utenti, portando così la Apple al centro di una vera e propria bufera di critiche.

Problema iPhone 15: qual è?

I tanti attesi iPhone 15, smartphone costruiti per essere sofisticati e avere prestazioni eccellenti tali da superare qualsiasi altro dispositivo sul mercato, sono tuttavia alcuni dei device più discussi immessi sul mercato. I malfunzionamenti hanno obbligato il team Apple a prendere dei provvedimenti per cercare di salvare la situazione che si prospetta essere molto faticosa.

Le segnalazioni sono molte di più dei commenti positivi. L’ultima riguarda alcune anomalie degli altoparlanti del dispositivo. Gli utenti hanno descritto i suoni come distorti e spiacevoli, un aspetto che si scontra con l’obiettivo del device di essere al top del mercato. Sono stati decine i commenti che hanno confermato tale problema. Alcuni credono che l’errore sia dovuto a un bug presente nel software, mentre altri lo attribuiscono alla composizione dell’iPhone stesso. Il malfunzionamento così sarebbe a livello hardware.

La Apple non ha ancora espresso un parere sull’accaduto, quindi non si sa per certo quale sia la natura del problema e quali provvedimenti verranno applicati. L’unica cosa certa è che i risultati del nuovo dispositivo sono molto peggiori di quanto si aspettassero.