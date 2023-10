Ad ottobre la stagione di calcio e di sport entra nel vivo. Proprio in queste settimane, oltre agli appuntamenti dei campionati nazionali di calcio e delle coppe europee, gli appassionati di sport potranno seguire le fasi finali della Formula 1 e del motomondiale, oltre che i tornei conclusivi di tennis e l’inizio dell’NBA. Per avere accesso a tutti questi appuntamenti, per gli utenti sarà necessario avere sia Sky che DAZN.

Sky e DAZN, confermata l’offerta congiunta delle due pay tv

Come lo scorso anno, infatti, DAZN offre al pubblico la visione integrale della Serie A mentre Sky propone la Champions League ed il meglio dello sport. Per fortuna degli appassionati, però, anche quest’anno vi è l’offerta congiunta tra le due pay tv.

La partnership commerciale tra le piattaforme si basa principalmente sul fattore della tecnologia. Attraverso il decoder di nuova generazione Sky Q, ad esempio, gli abbonati della pay tv satellitare potranno accedere direttamente all’app di DAZN. In questo modo, il pubblico non dovrà cambiare né dispositivo, né il proprio telecomando per gustarsi tutte le partite della Serie A.

Sempre per quanto riguarda gli asset strategici tra tecnologie e fronte commerciale, anche in autunno Sky assicura la visione di DAZN grazie al supporto e alla solidità del satellitare. Nel bouquet dei canali della pay tv è ancora disponibile il canale Zona DAZN, un’alternativa a chi non vuole affidarsi allo streaming, ad un costo di 7,50 euro al mese. Questo prezzo va ad aggiungersi al prezzo del regolare abbonamento per il servizio.