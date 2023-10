Fastweb Mobile è una delle migliori realtà dell’ultimo periodo, un operatore telefonico perfettamente in grado di permettere agli utenti di avere una buonissima dose di giga, minuti e SMS, previo pagamento di un contributo mai eccessivamente elevato.

Il punto forte della suddetta promozione è l’accessibilità, infatti a differenza di quanto stiamo vedendo anche presso gli altri operatori virtuali, in questo caso la possono richiedere tutti i consumatori che vorranno, senza vincoli (eventualmente anche senza portabilità del numero). Un plus non da poco che ne estende la possibilità di attivazione a chiunque.

Fastweb Mobile, offerte assurde per tutti gli utenti

Ogni mese gli utenti di tutta Italia possono spendere solamente 7,95 euro per accedere ad una promozione, che richiede in primis il versamento del canone tramite il credito residuo, ed allo stesso tempo offre la certezza di avere in cambio un bundle di qualità superiore. Più nello specifico parliamo di ben 150 giga di internet, ma anche di minuti illimitati che potranno essere utilizzati senza problemi verso ogni numero di telefono registrato sul territorio.

Da notare due cose: l’assenza in primis degli SMS, se ne invierete li pagherete a consumo, ed allo stesso tempo la navigazione che avrà una velocità pari al 5G. Per la prima volta un operatore telefonico virtuale mette a disposizione di ogni consumatore la massima velocità disponibile attualmente in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli che richiederebbero un ulteriore esborso all’utente finale.