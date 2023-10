Un volantino davvero più unico che raro vi attende proprio in questi giorni da Unieuro, realtà capace di mettere a disposizione del singolo consumatore una buonissima dose di sconti speciali e di prezzi fortemente più bassi del normale, che ampliano le possibilità di acquisto da parte del cliente finale.

Il risparmio è assolutamente di casa da Unieuro da ormai molto tempo, la campagna promozionale corrente può essere sfruttata sia online che in negozio fisico, senza vincoli particolari, il che apre le porte ai prezzi bassi ad ogni singolo cliente possibile sul territorio nazionale. Ricordiamo solamente che con l’ordine tramite il sito ufficiale, la spedizione a domicilio è completamente gratuita, solo nel caso in cui il valore dello stesso sia superiore ai 49 euro.

Se premete questo link vi collegherete al canale Telegram di TecnoAndroid, dove poter trovare le offerte Amazon con nuovi sconti speciali e codici gratis.

Unieuro, offerte assurde con questo volantino

A Ottobre è tempo di SottoCosto, e per questo motivo Unieuro ha deciso di abbassare tutti i prezzi dei migliori prodotti in circolazione, tra cui ad esempio troviamo smartphone di fascia alta, e non solo. La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, è da ritenersi valida fino al 15 ottobre, ma ricordatevi che data la sua natura le scorte potrebbero essere limitate e terminare anzitempo.

Il prodotto di cui ci sentiamo di consigliare l’acquisto è sicuramente il Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, soluzione ideale per tutti coloro che vogliono il massimo, cercando di spendere relativamente poco: costa oggi 999 euro nella variante no brand con garanzia di 24 mesi. Le alternative degli smartphone, e tutti gli altri prodotti, sono raccolte qui o nelle pagine sottostanti.