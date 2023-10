Numerosi aggiornamenti si sono rincorsi in queste settimane in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea, da mesi oramai, sta proponendo agli utenti una serie di soluzioni nuove come la possibilità di modificare messaggi già inviati o anche l’accesso ad un medesimo profilo su una serie di dispositivi secondari, oltre ad uno smartphone primario.

Gli sviluppatori, in linea di massima, stanno accogliendo le tante richieste del pubblico per gli upgrade di WhatsApp. Un esempio è dato proprio dall’ultima novità in ordine cronologico.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Uno dei punti critici di WhatsApp sino al recente passato era la mancata possibilità per il pubblico di condividere e di inviare foto in alta definizione. L’ultimo upgrade della chat va proprio a fissare tale novità per il pubblico, che ora avrà la possibilità di scambiare foto e video attraverso la chat con la qualità massima dell’HD.

Al momento dell’invio di un’immagine o anche di un video, WhatsApp non andrà più ad applicare, attraverso un suo algoritmo, una riduzione automatica della qualità e delle dimensioni del file multimediale da inviare attraverso la chat.

La funzione per l’invio di foto e video in HD sarà però facoltativa. Gli utenti dovranno necessariamente attivarla, andando nel menù Impostazioni di WhatsApp alla sezione Spazio e dati. Con la possibilità di inviare immagini e filmati in alta definizione è però necessaria una sottolineatura: chi sceglierà di inviare file in dimensioni reali su Android o su iPhone di ultima generazione andrà ad occupare molta più memoria di archiviazione per il device.